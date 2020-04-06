Trading Prohibido en MetraTrader 4, ayuda.

Por favor, si a alguien le ha ocurrido lo mismo y haya solucionado esta situación ayúdenme... Desde hace tiempo he intentado tradear en la plataforma y no me deja porque siempre me sale el error de "Trading Prohibido".

 
contacta con tu broker pero viendo tu "market watch" es probable que puedas en los simbolos que no sean EURUSD  GBPUSD   USDJY   USDCHF
 
contacta con tu broker pero viendo tu "market watch" es probable que puedas en los simbolos que no sean EURUSD  GBPUSD   USDJY   USDCHF

Gracias Demian por responder e intentar ayudar... Yo les escribí ya y me respondieron lo siguiente, igual ya revisé e hice todo lo que me dijeron y continúa ese error:

Creo que nunca podré resolver esto, y debe ser culpa del mismo broker, seguro no configuraron mi cuenta bien. Igual gracias. 

 
Vuélvelo a leer porque te dan el motivo porque viendo la foto sé porque no puedes operar según que símbolos (no lo tienes prohibido totalmente).
 
Hola, lo que pasa es que tu cuenta es una cuenta micro y solo puedes operar en los pares que dicen "micro" en su nombre. Tienes que crear una cuenta nueva que no sea del tipo "MICRO"
