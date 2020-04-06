Cuando intento colocar nueva orden en MT4 siempre sale error de "El Trading está prohibido"
Por favor, si a alguien le ha ocurrido lo mismo y haya solucionado esta situación ayúdenme... Desde hace tiempo he intentado tradear en la plataforma y no me deja porque siempre me sale el error de "Trading Prohibido".
- Trading Prohibido en MetraTrader 4, ayuda.
- "Trading Prohibido". Por favor ayuda.
- [¡AVISO CERRADO!] Cualquier pregunta de novato, para no saturar el foro. Profesionales, no pasen. No puedo ir a ningún sitio sin ti.
victortovar91:Pulsar icono 9º, arriba izquierda, activa "Auto-Trading"
¿ya verificaste que tienes la cantidad de dinero mínima requerida, si es que aplica alguna?
