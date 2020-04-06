Cuando intento colocar nueva orden en MT4 siempre sale error de "El Trading está prohibido"

Por favor, si a alguien le ha ocurrido lo mismo y haya solucionado esta situación ayúdenme... Desde hace tiempo he intentado tradear en la plataforma y no me deja porque siempre me sale el error de "Trading Prohibido".
 
victortovar91:
Pulsar icono 9º, arriba izquierda, activa "Auto-Trading"
 
Jose Miguel Soriano:
Gracias por tu respuesta José Miguel, sin embargo, ya activé el "Auto-Trading" y persiste el error de "El Trading está Prohibido":

Trading Prohibido

 

¿ya verificaste que tienes la cantidad de dinero mínima requerida, si es que aplica alguna?

victortovar91:
