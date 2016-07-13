RSC Mansfield para MT4
Ese indicador es para comparar la fuerza relativa de acciones en relación a un sector o al indice de referencia de la bolsa. Como MT4 principalmente está diseñado para forex, no es aplicable ese tipo de análisis. Yo, al menos, no lo he visto para MT4. Saludos
Es aplicable al forex. Coges un instrumento, el EURUSD por ejemplo y su indice de referencia USD Index...y arreglao! ^^
Bueno, no es exactamente igual, por eso dije lo de que no era aplicable. Además no todo es EURUSD, también hay cruces, ej, EURCAD o GBPJPY. Saludos.
Existe el EUR Index. En cualquier par donde haya EUR y USD, USD y EUR Index serian sus equivalentes para esto que hablamos. De cualquier divisa existe su indice de referencia. GBP Index, JPY Index, etc...
Véase: http://www.forex-tribe.com/Forex-Currency-Index.php
Si el RSc Mansfield se acoge a un valor y lo compara con un sector/indice (algo también muy de cogerlo con pinzas, ya el sector/indice puede estar subiendo como la espuma y el valor en concreto estar en el pozo de la miseria)...eso me hace pensar que por valer, vale perfectamente.
Como se puede leer en la descripción, representa la correlación entre 2 valores, tipicamente entre un valor y su indice (la cuestión es que guarden relación, lógicamente). Por lo que desde mi punto de vista es aplicable a cualquier instrumento siempre y cuando haya un indice con el que compararlo y guarde relación.
Ejemplo; El oro con el sector de metales, y así hasta el infinito....ya que suele haber indices de todo. Un indice no es mas que un promedio de una cesta de valores.
Pero en fin, es hablar por hablar, ni lo he probado ni tengo pensado hacerlo. Pero como idea, para mi es valida.
A ver si algún valiente hace la prueba y nos cuenta. ^^
Saludos!
sabéis como puedo encontrar en esta pagina o en otra el indicador RSC Mansfield para MT4
Si me dais la dirección concreta mejor