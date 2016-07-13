RSC Mansfield para MT4

Nuevo comentario
 

sabéis como puedo encontrar en esta pagina o en otra el indicador RSC Mansfield para MT4

Si me dais la dirección concreta mejor 

 
Buscalo en forexwinner o en google
 
Ese indicador es para comparar la fuerza relativa de acciones en relación a un sector o al indice de referencia de la bolsa. Como MT4 principalmente está diseñado para forex, no es aplicable ese tipo de análisis. Yo, al menos, no lo he visto para MT4. Saludos
 
Fernando Colomer:
Ese indicador es para comparar la fuerza relativa de acciones en relación a un sector o al indice de referencia de la bolsa. Como MT4 principalmente está diseñado para forex, no es aplicable ese tipo de análisis. Yo, al menos, no lo he visto para MT4. Saludos

Es aplicable al forex. Coges un instrumento, el EURUSD por ejemplo y su indice de referencia USD Index...y arreglao! ^^ 

 
Miguel Angel Vico Alba:

Es aplicable al forex. Coges un instrumento, el EURUSD por ejemplo y su indice de referencia USD Index...y arreglao! ^^ 

Bueno, no es exactamente igual, por eso dije lo de que no era aplicable. Además no todo es EURUSD, también hay cruces, ej, EURCAD o GBPJPY.  Saludos.
 
Fernando Colomer:
Bueno, no es exactamente igual, por eso dije lo de que no era aplicable. Además no todo es EURUSD, también hay cruces, ej, EURCAD o GBPJPY.  Saludos.

Existe el EUR Index. En cualquier par donde haya EUR y USD, USD y EUR Index serian sus equivalentes para esto que hablamos. De cualquier divisa existe su indice de referencia. GBP Index, JPY Index, etc...

Véase: http://www.forex-tribe.com/Forex-Currency-Index.php 

Si el RSc Mansfield se acoge a un valor y lo compara con un sector/indice (algo también muy de cogerlo con pinzas, ya el sector/indice puede estar subiendo como la espuma y el valor en concreto estar en el pozo de la miseria)...eso me hace pensar que por valer, vale perfectamente.

 

Como se puede leer en la descripción, representa la correlación entre 2 valores, tipicamente entre un valor y su indice (la cuestión es que guarden relación, lógicamente). Por lo que desde mi punto de vista es aplicable a cualquier instrumento siempre y cuando haya un indice con el que compararlo y guarde relación.

Ejemplo; El oro con el sector de metales, y así hasta el infinito....ya que suele haber indices de todo. Un indice no es mas que un promedio de una cesta de valores. 

Pero en fin, es hablar por hablar, ni lo he probado ni tengo pensado hacerlo. Pero como idea, para mi es valida.

A ver si algún valiente hace la prueba y nos cuenta. ^^

Saludos! 

Forex Currency Index - Forex-Tribe.com - Forex
  • www.forex-tribe.com
The Forex Currency index represents the evolution of the currency relative to one or other major currencies (USD, EUR, GBP, JPY, CHF), on different timeframes. The Currency...
 
Miguel Angel Vico Alba:

Existe el EUR Index. En cualquier par donde haya EUR y USD, USD y EUR Index serian sus equivalentes para esto que hablamos. De cualquier divisa existe su indice de referencia. GBP Index, JPY Index, etc...

Véase: http://www.forex-tribe.com/Forex-Currency-Index.php 

Si el RSc Mansfield se acoge a un valor y lo compara con un sector/indice (algo también muy de cogerlo con pinzas, ya el sector/indice puede estar subiendo como la espuma y el valor en concreto estar en el pozo de la miseria)...eso me hace pensar que por valer, vale perfectamente.

Pero en fin, es hablar por hablar, ni lo he probado ni tengo pensado hacerlo. Pero como idea, para mi es valida.

A ver si algún valiente hace la prueba y nos cuenta. ^^

Saludos! 

Sí, sí, ya se que se puede construir un índice de cualquier moneda, pero el concepto es diferente. Sigue sin ser equivalente a mi juicio. Tampoco lo voy a probar yo. Eso lo dejo para los Weinstenianos, jaja. Saludos.
Nuevo comentario