Discusión sobre el artículo "Kit de herramientas de negociación MQL5 (Parte 8): Cómo implementar y utilizar la librería History Manager en sus proyectos"
Hola autor, gracias por tu código. ¿Ha probado su rendimiento? ¿Es rápido con un gran número de pedidos?
Hola hini, gracias por tu interés en el artículo. Es rápido ya que devuelve los resultados consultados en milisegundos incluso cuando se trabaja con un gran número de órdenes históricas, pero eso depende de lo rápido que sea tu ordenador.
Artículo publicado Kit de herramientas de negociación MQL5 (Parte 8): Cómo implementar y utilizar la librería History Manager en sus proyectos:
En artículos anteriores le he guiado a través del desarrollo de una librería de gestión del historial robusta y completa, diseñada para optimizar la forma en que interactúa con los historiales comerciales en MetaTrader 5. Esta potente librería le permite escanear, recuperar, ordenar, clasificar y filtrar sin esfuerzo todo tipo de historiales comerciales, ya sean posiciones cerradas, órdenes pendientes o historiales de operaciones, directamente desde su cuenta MetaTrader 5. Partiendo de esa base, este artículo da el paso definitivo mostrándole cómo integrar de manera eficiente la librería History Manager en sus proyectos MQL5.
Proporcionaré un desglose detallado de las funciones disponibles en la biblioteca EX5, con explicaciones claras y ejemplos prácticos. Estos casos de uso reales no solo te ayudarán a comprender cómo funciona cada función, sino que también te mostrarán cómo aplicarlas en tus estrategias de trading o herramientas de análisis. Tanto si eres un principiante que desea mejorar sus habilidades de programación como si eres un desarrollador experimentado que busca optimizar su flujo de trabajo, esta guía te proporcionará los conocimientos y las herramientas necesarios para aprovechar todo el potencial de la librería History Manager. Al final de este artículo, podrás implementar esta versátil librería con confianza y empezar a aprovechar sus capacidades para gestionar los historiales comerciales de forma más eficiente que nunca.
Autor: Wanateki Solutions LTD