Librerías: MultiTester - página 6
Me acabo de dar cuenta. ¿De dónde viene esto?
Las fechas que se muestran actualmente en Tester.
De hecho, me doy cuenta de que debería estar allí, pero no lo es. Estoy muy interesado en obtener estas fechas mediante programación.
TesterDate es una fecha no establecida por MultiTester.
Puede iniciar MultiTester. Luego interrumpirlo. Cambie las fechas en Tester. Inicie MultiTester y continuará con las fechas que cambió en Tester. Así que tiene sentido.
Puedes elegir asesores.
Ahora, si necesita comprobar/comparar diferentes versiones de sus EAs, puede crear una fuente similar, ejecutar la multi-optimización y hacer otras cosas más agradables.
Resultó que tal cosa es más buena no para la búsqueda de símbolos (aunque también es adecuado), sino para el análisis comparativo de Asesores Expertos.
Gracias por incitarme a escribir esto.
Bibliotecas: MultiTester
fxsaber, 2019.08.04 21:00
Llevaba unas horas barajando el 2171 que tenía un bug con congelaciones. Vi en el foro que había salido la 2174. Simplemente paré MultiTester, recompilé los EAs y arranqué MultiTester. Y continuó desde el mismo lugar donde se detuvo. Fue inesperadamente conveniente.
Un buen ejemplo de por qué usted debe poner su conjunto de herramientas en el dominio público. Puedes ver desde fuera lo que puede ser útil.
Me he encontrado con un pequeño inconveniente.
Se trata de que he añadido "ciclos". La configuración por defecto es de 6 ciclos. Ya sabes, es cuando la optimización de un carácter se realiza 6 veces.
Así, el otro día añadí un bloque adicional de señales a uno de mis Asesores Expertos. Por supuesto, decidí ejecutar la optimización. Puse 3 ciclos. Todo funciona, todo está bien. Pero supe que en algunos símbolos el Asesor Experto es casi inútil. No drena, pero no hay retorno. Ahora llegó a tal símbolo, el primer ciclo ha pasado y puedo ver en los resultados que una mayor optimización no tiene sentido.
Aquí es donde surge la pregunta - ¿qué hacer?
Sugerencia: sería genial si había un pequeño panel como este (lo siento, no soy un artista :)
Entonces yo, al ver que no hay ninguna perspectiva para este símbolo, simplemente haría clic en el botón "Saltar", este símbolo se eliminaría de la cola, se detendría la optimización actual y comenzaría la optimización del siguiente símbolo.
¿Es esto posible?
P.D. Ahora mismo sólo tengo que esperar dos pasadas más, y la pasada dura más de una hora. Más de dos horas de tiempo perdido. Patético ))))
Por lo tanto, sólo tiene que pulsar el botón Detener en el Comprobador cuando el personaje no deseado se haya iniciado.
Esta es una opción ))) Pero si establece, por ejemplo, 10 ciclos, tendrá que pulsar el botón Stop 9 veces. ))) Y una vez sería mejor (want)))).