Librerías: MultiTester - página 55
GetPixel parece devolver un color G diferente.
¿No funciona el script anterior en tu ordenador? Lo he comprobado en dos ordenadores y todo funciona correctamente.
Si se especifica la ruta al examinador, ¿no debería especificarse el nombre del examinador? Ahora mismo se muestra TesterSymbolName.
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y testeo de estrategias de trading.
Bibliotecas: MultiTester
hini, 2026.01.14 13:10
¿Qué son esos colores?
Cuando el cursor del ratón se sitúa sobre un botón, su color de fondo se oscurece ligeramente.
Puede ignorar este color, ya que es poco probable que el cursor del ratón se encuentre exactamente sobre el botón cuando MultiTester esté funcionando.
TesterSymbolName - el símbolo seleccionado en Tester.
Gracias, actualizado.