fxsaber #:
GetPixel parece devolver un color G diferente.
Así que no es eso. Pensé que 0xD0 como componente alfa añade (mezcla) verde con el color de fondo.
 
Vladislav Boyko #:
fxsaber #:
Si se especifica la ruta al examinador, ¿no debería especificarse el nombre del examinador? Ahora mismo se muestra TesterSymbolName.


 
hini #:

¿Qué son estos colores?

  // Comprobación de: tema claro verde (156, 204, 101) hover:140, 188, 85
  bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || 
                      IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85');
  
  // Buscar: Tema oscuro verde (96, 96, 0) hover:80, 80, 0
  bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || 
                     IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0');
  
  // Comprobación de: Light theme red (239, 154, 154) hover:223, 138, 138
  bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || 
                    IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138');
  
  // Buscar: Tema oscuro rojo (112, 14, 19) hover:128, 30, 35
  bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || 
                   IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35');
 
hini #:

fxsaber #:
fxsaber #:
Ah, me equivoqué. Miré el código y por confusión lo confundí con TesterExpertName.
 
hini #:

Gracias, actualizado.
 
fxsaber #:
👍
