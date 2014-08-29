Aprender y escribir juntos en MQL5 - página 20
Transferido desde Escribir y ganar en MQL5
Me pueden decir cómo modificar, es decir, cambiar el valor del stop loss en mql5. Ya sé cómo hacerlo en el 4. Estoy intentando modificar mi robot para la versión 5 y se ha quedado atascado.
Me pueden decir cómo modificar, es decir, cambiar el valor del stop loss en mql5. Ya sé cómo hacerlo en el 4. Estoy intentando modificar mi robot para la versión 5 y se ha quedado atascado.
El probador escupe un gráfico sin los indicadores necesarios, como los estocásticos, etc., por lo que hay que añadirlos más tarde.
Utilice la plantilla requerida, puede leer sobre las plantillas en la sección de Ayuda del Terminal MetaTrader 5 → Trabajar con gráficos → Plantillas y perfiles:
Hay varios nombres de plantillas predefinidas en el terminal:
Para crear una plantilla con los parámetros requeridos (o modificar una existente), configure el gráfico de la manera requerida y guarde la plantilla con el nombre requerido utilizando el comando correspondiente.
¿Alguien puede sugerir algunos ejemplos, artículos sobre el tema?
Variables globales del terminal cliente.
Deberíamos cubrir el tema. No he encontrado ningún ejemplo real en la Ayuda. Estoy tratando de averiguar cómo crear dicha variable. Hasta ahora, tengo errores en mis variantes.
¿Puede alguien sugerir un ejemplo, un artículo sobre el tema?
https://www.mql5.com/ru/docs/globals
Aprendamos a leer un manual, la gente ha escrito las letras con palabras, y tú las ignoras.
GlobalVariableSet("nombre_de_la_variable",valor_de_la_variable)
Establece el nuevo valorde la variable global. Si la variable no existe, el sistema crea una nueva variable global.
Gracias, eso es todo:
¿Cómo podría yo, un tonto sin calefacción, conocer las comillas?)
No hay ningún ejemplo para mql5 Ayuda))
El manual dice que el nombre de una variable global se especifica como una cadena, las comillas son una forma normal de especificar una cadena.
Lee las reglas, porque son reglas.
Puedes configurarlo así:
{ // ...nueva barra
static datetime New_Time=0; // hora de la barra actual
New_Bar=false; // no hay nueva barra
if(New_Time!=Time[0]) // compara la hora
{
New_Time=Time[0]; // la hora es ahora
New_Bar=true; // Atrapó la nueva barra
}
} Todo
Aquí lo modifiqué en mql5:
{ // ... nueva barra
static datetime New_Time=0; // Hora de la barra actual
New_Bar=false; // No hay nueva barra
MqlTick last_tick;//Los precios del último tick recibido
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);//Rellena la estructura last_tick con los precios del símbolo actual.
if(New_Time!=last_tick.time) // Compara el tiempo
{
New_Time=last_tick.time; // Ahora el tiempo es
New_Bar=true; // Atrapó una nueva barra
}
}Pero
Debo estar obteniendo el tiempo de la nueva barra mal de alguna manera.
Pero la variable New_Bar se convierte en verdadera cada tick.
Debo estar entendiendo mal la hora de la nueva barra.
Porque se toma un nuevo tiempo de tic cada vez, y por supuesto no es igual al anterior.
Y en la función anterior tomaste la hora de inicio de la barra, así que aquí también debes tomar la hora de la barra, no la hora del tick.