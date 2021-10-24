Matstat Econometría Matan - página 17
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Puedes hacerlo. Pero funciona mejor con una línea recta. Hay menos fricción y menos pérdidas en la propagación. Arriba y abajo, te marearás y te marearás. Es mucho mejor en línea recta. Yo solía comerciar a mano hace mucho tiempo. Tracé una línea, la llamé a la fuerza la tendencia actual. Y adelante. Si el mercado no está de acuerdo, es su problema :)))
Sugiero utilizar sólo la función sinc(), ya que se utiliza en el teorema de Kotelnikov) Por cierto, este teorema no se ha mencionado en el foro todavía este año - esto debe ser corregido)
Mehmat, de la Universidad Estatal de Moscú, ya no es una autoridad en matemáticas. No pueden ver más allá de sus narices. En su momento declararon al PNB como una herejía, sin entender nada.
He leído en alguna parte que en matemáticas en Rusia ahora los primeros puestos los ocupan el departamento de física (MIPT), la Escuela Superior de Economía (HSE) y probablemente el departamento de matemáticas de la SPbSU. La Facultad de Mecánica de la Universidad Estatal de Moscú, dicen, ya no es la misma.
Por cierto, este teorema aún no se ha mencionado en el foro este año - tenemos que arreglarlo)
Los PNB se convierten fácilmente en sinusoidales si es necesario. Comparemos el PNB con las conclusiones de Kotelnikov o de cualquier otro científico=investigador.
He leído en alguna parte que en matemáticas en Rusia ahora los mejores lugares son Physics Tech (MIPT), la Escuela Superior de Economía (HSE) y posiblemente Matmekh (SPbSU). La Facultad de Mecánica de la Universidad Estatal de Moscú, dicen, ya no es la misma.
Su prioridad es resolver los problemas de los escolares y estudiantes. Allí sólo me fijé en un verdadero científico-matemático con el apodo demuseo.
Los PNB se convierten fácilmente en sinusoidales si es necesario. Comparemos el PNB con las conclusiones de Kotelnikov o de cualquier otro científico=investigador.
Por ejemplo, con la ley de Boyle-Marriott
Su prioridad es resolver los problemas de los escolares y los estudiantes. Sólo había un verdadero científico matemático en el que me fijé. Te daré su apellido cuando lo recuerde.
Esto es bastante habitual en la URSS/Rusia: tenemos científicos sentados en institutos de investigación. El principal instituto de investigación en matemáticas de Rusia es la fábrica de vidrio (MIAN).
¿Por qué no?) Toma dos ondas sinusoidales repartidas verticalmente y tira todos los ticks que no estén entre ellas. Eso es todo. Puedes operar, sólo tienes que elegirlas de manera que haya más ticks entre ellas al menos en la historia).
Mucha gente comercia así )). Entran, se sientan y esperan a que vuelva el precio. A veces no lo hacen )).
Por ejemplo, con la ley de Boyle-Marriott
Por favor:
La ley de Boyle-Marriott, por ejemplo
En mi clínica, las bromas hay que hacerlas con mucho cuidado )).