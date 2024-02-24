Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 827
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Los moderadores del foro son sorprendentes. Parece que no hay ninguno.
No... Sí, los hay. Pero son receptivos cuando te quejas. Así que de vuelta de la prohibición, ahora sé quién es un jabida-jabida.
Y sobre mi grial. No se ha desinflado, todavía va fuerte. Me lo estoy inventando sobre la marcha. Porque al dinero le gusta la tranquilidad...
Es tan divertido ahora, si alguien me dice algo. Te lo devuelvo.
"Oye, tengo cinco días libres". Suena serio y amenazante :-)
Parece que estás bromeando, escribí arriba, para los que están en el tanque: chips - rendimientos con ventana exponencial del pasado, objetivo de rendimiento (s) del futuro, MO - XGB, RF, sí no importa MLP, SVM, el resultado no es muy diferente. Resultado 52-54% de precisión, ratio de agudeza en el probador 2-3
PD: Esto es por supuesto un ejemplo de prueba, para refutar el uso de ZZ como objetivo, en los sistemas de combate todo es mucho más complicado
Alesha - bien hecho. Escribe todo al grano, sin miedo. Así es, no hay nada que temer. De todos modos, nadie hará nada, ya se ha comprobado. La gente sólo necesita un grial en forma de señal de comercio y eso es todo. Y los pocos que realmente examinan el mercado, porque han invertido tiempo y alma en su trabajo, no pueden renunciar a sus ideas por inercia. El 1% que se llevan del mercado es EL 1%, su mérito, y nunca se apartarán de su camino. Si añaden algo de fuera y consiguen otro +1%, no tendrá ningún efecto en tus logros y bienestar personales. No hay competencia.
Gracias por su atención.
Francamente hablando estrictamente formal no he probado por qué es así y además no lo he adivinado yo mismo, la información se ha recibido algunos años antes, en la correspondencia privada con bastante influyente (en el mercado) algotrader, pero luego cuando algunos señores abiertamente aquí han escrito sobre ello, yo también he considerado que no es un secreto y es posible apoyar.
En mi opinión, no hay nada que demostrar, todo es bastante obvio. Por ejemplo, cuando hacemos una regresión aproximamos alguna función vectorial lineal {y1,...,yn} = f(x1,...xk), probablemente no sea lineal, pero al sustituir ixes por el objetivo, añadimos artificialmente un componente lineal, {y1,...,yn} = f(x1,...xk) + k1x1+...+ knxn que puede ser fácilmente regresivo, en lugar de la buscada f(x1,...xk). Tú mismo lo has escrito:
todo bien, se obtiene una dependencia lineal, en la que el modelo está sobreajustado
Pero el uso de zigzags es de bajo nivel, así que qué sentido tiene :)
¿Lo publico? Lo estoy publicando. https://github. com/RandomKori/PythonForTraders Hay un margen de beneficio. Este proyecto está optimizado para el historial de ticks de MT5 RTS. Soy demasiado vago para escribir un doku. Lo hice para mí. No hay un script de exportación de historial. Me gustaría exportarlo ahora.
Gracias.
¿Lo publico? Lo haré, lo solucionaré. https://github.com/RandomKori/PythonForTraders Hay algunos requisitos previos para obtener beneficios. Este proyecto está optimizado para el historial de ticks de MT5 RTS. Soy demasiado vago para escribir un documento. Lo hice para mí. No hay ningún script de exportación del historial. Te lo mostraré ahora mismo.
Escriba todo en forma de artículo, para que esté completo y le compensen por su tiempo. No es conveniente estudiar por partes :)
Cosas especialmente útiles:
Después de todo, escribí los muelles en el paquete Python MT. No voy a escribir un artículo largo. No soy capaz. Tampoco tengo tiempo. No podré escribirlo, y no tengo tiempo. Además, me gustaría que tus consejos estuvieran en tus oídos. Lo expuse. Lo hice sólo por mí. También es una programación genética. Y en general estoy en trance. El abridor perdió su segundo juicio. Encontrará los detalles en línea. Mantener el dinero allí es demasiado arriesgado. BCS no se ha molestado en abrirme una cuenta desde hace más de un mes. También al diablo. Ya no hay ningún broker en el mercado ruso con MT5. Finam es una mierda. Ni siquiera se molestan en las opciones binarias. ¿Dónde puedo buscar un broker con MT5?
Para el abridor, información útil. Estaba pensando en trabajar con ellos al final...