Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 810
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ya estoy cansado de escribir. El volumen delta y el interés abierto son la razón del precio. Primero se forman allí las condiciones previas para el movimiento, y luego éste comienza.....
Mira el gráfico del delta acumulativo...
Clásicamente, si el delta es creciente (el volumen de mercado de las compras es mayor que el de las ventas), el precio es creciente. Pero a veces hay zonas en las que el delta sube y el precio baja y viceversa. Los propietarios de grandes cantidades de dinero no operan con órdenes de mercado, sino con órdenes pendientes.
Un comportamiento delta tan diferente no predice, sino que sólo confunde al NS.
Por desgracia para nosotros, los titiriteros no sólo manipulan el precio sino también el delta.
Observa el gráfico delta acumulativo...
Según los clásicos, si el delta es creciente (el volumen de mercado de las compras es superior al de las ventas), el precio es creciente. Pero a veces hay zonas en las que la delta sube y el precio baja y viceversa. Los propietarios de grandes cantidades de dinero no operan con órdenes de mercado, sino con órdenes pendientes.
Un comportamiento delta tan diferente no predice, sino que sólo confunde al NS.
Sobre todo porque los futuros forman parte del mercado de la CME y estos volúmenes sólo pueden influir básicamente en la desviación de los precios de los contratos.
Sobre todo porque los futuros forman parte del mercado de la CME y estos volúmenes sólo pueden influir básicamente en la desviación de los precios de los contratos.
No sólo contratos. Los precios de las divisas y de la CME, aunque desplazados, están sincronizados. Creo que hay una redistribución mutua de dinero entre ellos, según el principio de arbitraje entre corredores.
allí no hay distribución, la cotización se toma del forfait, igual que en la correduría y es controlada por el creador de mercado.
los futuros son un derivado, no tienen efecto sobre nada al igual que una opción
¿por qué siempre va en contra del delta? (en realidad no siempre, los teóricos de la conspiración lo inventaron). Porque al mercado no le interesa en absoluto :)
o sigamos creyendo ingenuamente que los futuros del bzhi de moscú influyen de alguna manera en las cotizaciones de forex :D
un futuro es un derivado, no tiene efecto sobre nada, al igual que una opción
Una declaración audaz. Incluso tiene un impacto. Por ejemplo, el precio de las cómodas está vinculado a los futuros. Los movimientos de precios de los futuros están muy ligados a los OI de las opciones.
No sé cómo aplicarlo a ATS, pero la conexión es evidente.
Una declaración audaz. Incluso tiene un impacto. Por ejemplo, el precio de las cómodas está vinculado a los futuros. Los movimientos de los precios de los futuros están muy correlacionados con las OI de las opciones.
No sé cómo aplicar esto a ATS, pero las conexiones son obvias.
Las materias primas son productos cuyo precio se forma en la bolsa (aunque esto tampoco es exactamente cierto, el mercado está manipulado).
¿Qué porcentaje de los flujos de divisas pasa por la bolsa? ¿1%? Cuántas búsquedas no he podido encontrar información adecuada, ni siquiera de los fans del OM y otras chorradas))
¿Qué porcentaje de los flujos de divisas pasa por el cambio? ¿1%? No he podido encontrar información adecuada en ningún sitio, ni siquiera de los fans de OI y otras chorradas)).
No he oído hablar del mercado de divisas no monetario OTC - el mercado OTC son los cambiadores.
El mercado de divisas tiene este aspecto:
Las materias primas son productos básicos cuyo precio se forma en la bolsa (aunque esto tampoco es exactamente cierto, el mercado está manipulado)
¿Qué porcentaje de los flujos de divisas pasa por la bolsa? ¿1%? Cuántas búsquedas no he encontrado información adecuada, incluso de aficionados al OM y otras chorradas))
La moneda es el mismo tocador. No sé qué porcentaje se negocia en la bolsa, pero los bancos negocian las divisas a precio de bolsa + comisión. Nuestro Banco Central nativo fija el tipo de cambio del rublo también a precios de cambio.
No he oído hablar de un mercado de divisas no monetario OTC - OTC es casas de cambio.
El mercado de divisas tiene este aspecto:
el proveedor de cotizaciones de futuros de divisas para la bolsa rusa Goldman Sachs, si no me equivoco
dice en su sitio web en alguna parte.
es decir, se toma una cotización de referencia y el precio es alineado por el creador de mercado (no sé cómo funciona la tecnología en detalle)