Siempre y cuando no te vayas tranquilamente y salgas corriendo con las bolsas llenas del foro :)
¿Y dónde está el tópico? )) ¿Quizás ya se ha escapado...? Hace mucho tiempo.
Alexei tiene razón. La predicción de la 5ª barra puede dar +100pts y la 10ª da 0pts. Acabaremos perdiendo un oficio. O una previsión en la décima barra podría mostrarte +100pts. Pero en la 5ª barra podríamos ver -100 pts y cogerías un stop loss. Debe pronosticar todas las barras del 1 al 10.
La desventaja es el aumento de la complejidad de la red, ya que hay más salidas y, en consecuencia, el cálculo lleva más tiempo. También deberíamos duplicar el número de neuronas en las capas ocultas...
Lee el blog de topkstarter: también hay regresión y muchas ideas inteligentes.
Pensé que había profesionales o al menos gente con experiencia aquí.... Estoy escribiendo desde el teléfono, pero cuando llegue al ordenador, bailarás conmigo...... en la primera barra, predigo 10 en la segunda nueve en la tercera octava. Veo toda la ventana y dime cómo puedo conseguir un alce si veo toda la ventana? sólo curiosidad por saber....
tal vez querían decir que al predecir el precio al cierre de la 10ª barra se pierde la oportunidad de subir o bajar antes del cierre de la 10ª barra y de golpear algunos stops.
Sí, de verdad.
Pero había...
El hecho de que hayas visto esta caída tres barras antes, no significa que la tengas en cuenta ahora.
No, no soy un profesional en absoluto, sólo estoy aquí para echar un vistazo más de cerca, tal vez estoy haciendo preguntas estúpidas, pero es una manera de aprender la verdad.
Sólo creo que el tiempo no importa aquí, lo que importa es lo que ha pasado mientras tanto. Pero necesitamos hacer entradas condicionales en la posición y si vemos que el precio subió y bajó diez veces más que la delta en la décima barra, entonces esto afectará significativamente al sistema de trading - por qué deberíamos esperar 10 barras si podríamos tomar una ganancia 5 veces más, o cerrar en un stop/sin pérdida si dentro de 10 barras nos sumergimos para aterrizar muchas veces más que la ganancia en 10 barras. Tal vez es difícil de implementar, entonces hágamelo saber, entonces será claro. Mientras tanto, no entiendo de sus comentarios por qué sólo se mira el precio de cierre.
Muy bien.
Creo que los independientes
1. Sí
2. puede crear malentendidos, ya que las etiquetas de salida cambiarán constantemente durante el entrenamiento y su adaptación. Pero es posible analizar la dinámica de las etiquetas y encontrar los conjuntos con menor ajuste
El doctor tiene razón entonces. El mejor modelo de cualquier proceso es el propio proceso. Lo que sugieres es parar en algún sitio: la regularización. Pero nunca ha solucionado el problema del exceso de ajuste, sólo un truco, a veces bueno. La propia idea de un profesor cambiante me parece un error para las series financieras. En genética, el reconocimiento de patrones (letras, sonidos) es comprensible, pero en las filas financieras no debería funcionar.
Pero espero equivocarme y que tú tengas razón.
También hay una objeción - desde el pronóstico de hace 10 barras, puede haber algunos eventos que cambian fundamentalmente el movimiento de los precios. Por ejemplo, hace 10 barras usted estaba pronosticando un crecimiento, en la 5ª barra ocurrieron algunas noticias que volvieron el precio hacia abajo y el nuevo pronóstico debería ser hacia abajo - así que podemos aumentar la precisión del pronóstico debido a que tomamos en cuenta los últimos datos.
Pero si la previsión en la 10ª barra siempre será lo suficientemente alta, entonces su método también tendrá sentido sin volver a predecir las barras de la ventana intermedia. Hay que probarlo y compararlo.
Usted predice los cierres, pero los profesionales saben que se llevan los alces por hi-jacks y los pierde...