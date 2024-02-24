Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 611
Oferta sobre la selección del número de capas:
Una red con tres capas (numLayers=3: una de entrada, una oculta y una de salida) suele ser suficiente en la gran mayoría de los casos. Según el teorema de Tsybenko, una red con una capa oculta es capaz de aproximar cualquier función continua multidimensional con cualquier grado de precisión deseado. Una red con dos capas ocultas es capaz de aproximar cualquier función discreta multidimensional.
Me pregunto si el análisis de barras es una función continua o discreta.
Por ejemplo, para el mercado de divisas, ¿es suficiente una capa oculta o necesito dos?
Este es un modelo sencillo de la última prueba
El 88-14-2 resultó ser mejor que las variantes: 88-50-20-2, 88-32-7-2 (con éste muy cerca: 1-2%), 88-25-7-2, 88-32-2
y los atributos y la estructura del modelo resultan demasiado
Sigo leyendo y leyendo... y no puedo entender: ¿por qué demonios os aferráis todos a uno de los cientos de tipos de modelos, las redes neuronales, que, a diferencia de otros, requieren un muy buen conocimiento de la estructura interna, que ni siquiera es sencilla?
¿Dónde y quién ha demostrado que el rendimiento de un modelo depende de forma significativa de su tipo?
¿Cuál es el resultado de la NS? ¿Tiene este resultado algún contenido? ¿Alguna interpretación?
Cita de aquí https://www.mql5.com/ru/code/9002 y acompañada de una imagen:
La tercera opción es la discreta: figuras con huecos y vacíos.
Si lo traducimos a barras, entonces, por ejemplo, a pequeños incrementos deberías comprar, al 25% del máximo no deberías, al 40% no deberías, al 60% no deberías y al 80% deberías volver a comprar.
Creo que esto no ocurre en forex... y ésta es una función continua. Sin embargo, no sólo tenemos una característica, sino muchas, y es difícil imaginar qué tipo de fuerzas crean...
¿Qué te parece?
http://www.valuesimplex.com/articles/JPM.pdf
Por ejemplo, los puntos no se distribuyen a lo largo de una línea curva sino en grupos separados por grupos de otros puntos... en ese caso sería una función f discreta, ¿no? ya que es imposible conectar todos los puntos con la 1ª línea
es decir, hay que mirar los propios gráficos de dispersión a lo largo de la línea y pensar si la 2ª capa es necesaria o no
Pero tan irreal de entender... Yo mismo me pregunto cómo entender lo que es mejor... Voy a googlear más tarde )
Ah, también... la regresión debería ser siempre continua... y la clasificación no tiene por qué serlo... pero no estoy seguro
Qué broma, lee este documento, Vasiliy lo recomendó.
Gracias, lo he guardado, lo leeré con calma... puedes borrarlo :))) si lo necesitas
o quien limpia sus propios puestos, usted? :D
No es que hayas hecho ningún trabajo en el bosque.
Hago muchas cosas que no se conocen en el foro ).
Es posible que se sepa algo al respecto, a su debido tiempo.
Me he pasado a Wiener - me pregunto cuándo se acabarán esos libros :) básicamente también intentaba hacer previsiones.
