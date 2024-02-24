Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 517
Si alguien quiere jugar, el andamio aprende de los incrementos y da una predicción de 1 compás por delante. En los ajustes, establezca la profundidad de aprendizaje, el retraso de los incrementos y el número de entradas (cada nueva entrada es un desplazamiento de 1 compás hacia atrás). A continuación, el valor previsto se deduce de los precios actuales. El histograma se dibuja sólo para cada nueva barra.
¿Cuál es el porcentaje de error?
Dígame de una vez: ¿cuál es el porcentaje de error?
No me fijé en los errores, estuve mirando el histograma y el cambio de periodos. Por lo que siento - grande, y con el aumento de la muestra de formación no se reduce mucho ... pero más tarde dopilu z-score para él y tratar de inmediato a través del bot para comprobar. De hecho, puedes poner lo que quieras en este marco, no sólo incrementos.
Si establezco un retraso pequeño para los incrementos (aquí es 1), incluso parece predecir a menudo. Cada barra del histograma es una previsión para la barra siguiente. Por debajo de cero es una compra, por encima de cero es una venta. Y el valor es el número de puntos que se espera que suba o baje
Por cierto, si alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo añadir un componente de tendencia al modelo así como a los incrementos, lo agradecería, debería mejorar un poco las predicciones en tendencias largas fuertes (predice bien en el plano)
Añade una derivada de una MA adecuada, y serás feliz).
O mejor las derivadas de un par de MAs con diferentes periodos.
¿MACD o algo así? )
No, exactamente 2 derivados de diferentes MACDs y sus entradas al NS. El MACD es menos informativo.
Lo intentaré más tarde, sí.
Si no te importan las entradas de HC, puedes meter un delta entre MAs. El delta se puede pasar por la sigmoidea y restarle 0,5 para llevarlo a cero.
No es una pena, yo he hecho hasta 500 entradas :) sí, efectivamente, ata los incrementos a algo de moda, por ejemplo 50 incrementos consecutivos para 50 entradas y 50 momentums o deltas, y repite eso 5000-10000 veces. Se calculará en 10 minutos como máximo.
