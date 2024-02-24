Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3374

Maxim Dmitrievsky #:
Entonces, si los datos se escriben en una tabla, se convierten en tabulares).
Si se pueden escribir en una tabla pero no se pueden escribir en una matriz)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Así que si pones los datos en una tabla, se convierte en tabular).

En realidad se trata de "oí una campana, no sé dónde está".

100% las maravillas de la doble traducción y convenciones de nomenclatura relativamente antiguas.

Originalmente, se trataba más bien de datos tabulados (memorizados, precalculados, conocidos de antemano). Tabular y tabulado se confunden muy a menudo.

Inicialmente se trata de los datos brutos. O se tabulan inmediatamente o no se tabulan nunca :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Inicialmente se trata de los datos brutos. O se tabulan inmediatamente o no se tabulan nunca :)

una tabla es una forma de representación visual. No más que eso.

e inicialmente sobre nada en absoluto, "recuerdo haber leído o escuchado en alguna parte".

No hay botón para responder a un mensaje, desde un teléfono. Las redes neuronales funcionan peor con datos inicialmente tabulares. Es algo a lo que hay que cogerle el truco.

Ah, ahora el botón aparece cuando haces clic en un mensaje.
 
Maxim Dmitrievsky #:
No hay botón para responder a un mensaje, desde un teléfono. Las redes neuronales funcionan peor con datos inicialmente tabulares. Es cuestión de cogerle el truco.

Ah, ahora el botón aparece al pulsar sobre un mensaje.

Datos inicialmente tabulares:

X; Y ; H ; S ; V ;

Maxim Kuznetsov #:

Inicialmente datos tabulares:

X; Y ; H ; S ; V ;

Inicialmente una matriz de píxeles, los datos no son tabulares sino homogéneos. Para NS, esto es bueno. Aquí es donde supera al bousting.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Inicialmente es una matriz de píxeles, los datos no son tabulares sino homogéneos. Eso es bueno para NS. Aquí es donde supera al bousting.

Datos discretos presentados en forma de tabla.

¿No es un T.O.?

Entonces estoy directamente perdido... ¿qué son datos tabulares/no tabulares..... tabular es una métrica lineal y dependencia de Y exclusivamente de X? entonces sí, no funciona en absoluto, no existen tales bestias en la naturaleza.

Maxim Kuznetsov #:

Datos discretos presentados en forma de tabla.

No TO ?

Entonces estoy directamente perdido...que son datos tabulares/no tabulares..... tabular es una métrica lineal y dependencia de Y únicamente de X? entonces sí, no funciona en absoluto, no existen tales bestias en la naturaleza.

Tabular es heterogéneo, como una lista de empleados. Donde se enumeran el sexo, la edad, el salario, etc. Más filas en los datos tabulares no suelen estar relacionados entre sí, por ejemplo, si se suman varios trabajadores, entonces Optimus Prime no funcionará. Pero si suma varios píxeles, obtendrá Optimus Prime.
En nuestro caso, los datos originales son series temporales, no tablas. Si no utilizamos el análisis de noticias; si lo hacemos, utilizamos tablas.

Así que, en el primer caso, tanto NS como bousting son adecuados, quizá NS sea mejor, depende de la representación de los datos. En el segundo caso, es mejor el bousting.

Así que hemos aprendido a distinguir entre la representación inicial de los datos y su representación tras el tratamiento.
