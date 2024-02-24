Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3374
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Entonces, si los datos se escriben en una tabla, se convierten en tabulares).
Así que si pones los datos en una tabla, se convierte en tabular).
En realidad se trata de "oí una campana, no sé dónde está".
100% las maravillas de la doble traducción y convenciones de nomenclatura relativamente antiguas.
Originalmente, se trataba más bien de datos tabulados (memorizados, precalculados, conocidos de antemano). Tabular y tabulado se confunden muy a menudo.
Inicialmente se trata de los datos brutos. O se tabulan inmediatamente o no se tabulan nunca :)
una tabla es una forma de representación visual. No más que eso.
e inicialmente sobre nada en absoluto, "recuerdo haber leído o escuchado en alguna parte".
No hay botón para responder a un mensaje, desde un teléfono. Las redes neuronales funcionan peor con datos inicialmente tabulares. Es cuestión de cogerle el truco.
Datos inicialmente tabulares:
X; Y ; H ; S ; V ;
Inicialmente datos tabulares:
X; Y ; H ; S ; V ;
Inicialmente es una matriz de píxeles, los datos no son tabulares sino homogéneos. Eso es bueno para NS. Aquí es donde supera al bousting.
Datos discretos presentados en forma de tabla.
¿No es un T.O.?
Entonces estoy directamente perdido... ¿qué son datos tabulares/no tabulares..... tabular es una métrica lineal y dependencia de Y exclusivamente de X? entonces sí, no funciona en absoluto, no existen tales bestias en la naturaleza.
Datos discretos presentados en forma de tabla.
No TO ?
Entonces estoy directamente perdido...que son datos tabulares/no tabulares..... tabular es una métrica lineal y dependencia de Y únicamente de X? entonces sí, no funciona en absoluto, no existen tales bestias en la naturaleza.