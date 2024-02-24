Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3284
¿Cuál es el coste financiero?
Mi tiempo y electricidad, por no hablar de la amortización del equipo.
Entonces, ¿cuál sería el resultado en las dos últimas muestras y por qué? ¿Si es tan obvio?
Esta es tu hora, demuestra tus conocimientos, desenmascara al ignorante.
Tengo miedo de empezar, no funcionó la última vez.
¡Contrólate, respira hondo tres veces y sube al escenario!
¡Te saludamos!
Estoy preparado para hablar ante un auditorio de 10.000 personas, con un buen colchón.
Por desgracia, no hay tal audiencia aquí. ¡Y yo que pensaba que querías complacerme y adularte a ti mismo!
Muy bien, así que tus conocimientos no te permiten predecir el resultado de mi último experimento... de acuerdo, lo pondremos así.
Siga cuantificando 😵💫
¡Por fin un buen consejo!
Y aquí está el resultado - las dos últimas columnas
Efectivamente, los resultados han mejorado. Podemos suponer que cuanto mayor sea la muestra, mejor será el resultado del entrenamiento.
Es necesario tratar de entrenar en 1 y 2 partes de la muestra de entrenamiento - y si los resultados no son mucho peores que en 2 y 3 partes, entonces el factor de la frescura de la muestra puede ser considerado menos significativo que el volumen.
Bueno - el entrenamiento está terminado, los resultados están por debajo de la tabla - las dos últimas columnas.
Podemos concluir provisionalmente que, efectivamente, el éxito del entrenamiento depende del tamaño de la muestra. Sin embargo, observo que los resultados de la muestra "-1p1-2" son comparables, e incluso mejores según algunos criterios, con los de la muestra"-1p2-3", mientras que para la muestra "0p1-2" los resultados son el doble de malos en cuanto al número de modelos que cumplen el criterio dado.
Ahora he ejecutado una muestra con cronología invertida, en la que la muestra de entrenamiento consiste en la muestra inicial examen+prueba+entrenamiento_p3, y la muestra de prueba es entrenamiento_p2, y examen es entrenamiento_p1. El objetivo es ver si es posible construir un modelo exitoso con datos más recientes que hubiera funcionado hace 10 años.
¿Cuál crees que será el resultado?