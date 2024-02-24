Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3191
La entropía media en este caso se expresará como un número igual al logaritmo del número de caminos posibles. Este número puede ser cualquier valor positivo, dependiendo del número de pasos y de la longitud de cada paso errante. Por ejemplo, si la errancia aleatoria se produce en un eje de números con longitud de paso 1 y número de pasos 10, el número de caminos posibles será de 2^10 = 1024, y la entropía media será igual al logaritmo de 1024, es decir, aproximadamente 6,93.
Para una serie de citas, los números eran comparables por término medio a sb.
Ahora mismo, si no recuerdo mal, el predictor del árbol acierta sólo en la mitad del rango, sin buscar el mejor lugar para dividir?
Por omisión se suele dividir por la mitad. Había una opción en el bosque Alglibow para dividir por 4. Me extendí la opción de dividir en cualquier incremento. No sé catbusta, pero la cosa es simple, debe ser. Cutbust tiene una búsqueda de divisiones en un punto aleatorio.
En OOS normalmente los mejores modelos se obtienen al dividir por la mitad. Se reentrena muy rápido cuando el paso es pequeño.
Desde el punto de vista de la información el mercado es aleatorio si comparas la cantidad de información en sb y cotizaciones. Comparé hace varios años. Desde el punto de vista de un profano - el mercado cambia, los patrones cambian con el tiempo.
Por experiencia personal.
No puede ser casualidad, ya que me quedan muchos cuadros similares.
El mercado no es aleatorio, eso es inequívoco)
Por silencio se suele dividir por la mitad. En el bosque de Alglibov había una variante de división por 4. He ampliado la posibilidad de dividir en cualquier incremento. No sé cómo lo hace katbusta, pero la cosa es sencilla, debería serlo. Cutbust tiene una búsqueda de divisiones en un punto aleatorio.
En OOS normalmente los mejores modelos se obtienen al dividir por la mitad. Se reentrena muy rápido cuando el paso es pequeño.
Con katbusta - por la tabla cuántica es overfitting :)
¿Quizás intentar implementar la tabla al mismo tiempo por compatibilidad?
He adjuntado un fichero según el estándar de CatBoost - la primera columna es el número del predictor y la segunda columna es la división.
Oooh . sí , yo también quise poner este ejemplo muchas veces, pero siempre se me olvidaba.
Sólo dame un largo historial comercial, ¿de acuerdo?
si usted ha encontrado su ineficiencia - sólo puede ser feliz, pero no cancela que el mercado es sb o casi sb.en los casinos tambien hay rachas calientes donde la gente gana.
No necesitas historial de trading, ni siquiera necesitas probar trading rentable....
Basta con calcular la probabilidad.
Por ejemplo, el hombre de la foto tiene 4 operaciones
1) punto de entrada al mejor precio
2) takek digamos 6 ticks
3) 4 operaciones seguidas
4) en un tiempo determinado
Si el precio es aleatorio, ¿cuántos intentos aleatorios ha tenido que hacer el autor de la foto para conseguir estas 4 operaciones?
Haz una simulación sobre precio aleatorio, o haz operaciones aleatorias sobre precio real y calcula la probabilidad de obtener tal resultado.
Creo que la probabilidad de ganar la lotería no estaría muy lejos.