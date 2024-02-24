Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3097
¿Cómo te aseguras de que no son sólo palabras?
De ninguna manera para ti. No vendo nada, no compro nada.
Nadie puede, por razones obvias.
¿Qué tienes sobre el tema del discurso? De nuevo, nada.
Estoy con el tema.
Bueno, espero que sea obvio para todos quién es quién.
Esa era la cuestión.
no hay peces en el MdD, 100% y hecho obvio, repetidamente demostrado por este hilo.
en Internet están hablando de ello con regocijo.
Mira a tu alrededor
ahí es donde iba.
Que se sepa que MO ts no son diferentes del resto, la tasa de éxito es en promedio la misma (alrededor de cero, pero a veces arados en)
Estoy de acuerdo con la parte resaltada.
No todo el mundo tiene eso:
No, Neira no (su procesador preferiría hervir antes que encontrar una solución así), lo hice yo mismo.