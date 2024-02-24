Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2959
Su problema es un problema de optimización, de búsqueda de parámetros desconocidos.
Aquí tienes el ÚNICO artículo que necesitas para estudiar https://www.mql5.com/ru/articles/2225
Si quieres enseñar AMO para maximizar el beneficio y minimizar el drawdown:
necesitas
1) crear una función de aptitud, una función que cuente los beneficios y las pérdidas de las señales de trading.
2) cualquier algoritmo MO que generará señales para el comercio, para la función de fitness (p.1)
3) cualquier algoritmo de optimización (genético, enjambre de partículas, churn) - que generará señales como objetivos para AMO (p.2).
algoritmo así
1) AO crea un objetivo para AMO
2) AMO se entrena en este objetivo
3) AMO crea una previsión de señales comerciales
4) las señales comerciales son evaluadas por FF y producen un resultado
5) el resultado FF es evaluado por AO y maximizado/minimizado aún más y así sucesivamente en un círculo hasta que se obtiene un resultado aceptable.
==========
AO - algoritmo de optimización
AMO - algoritmo de aprendizaje automático
FF: función de adecuación
=========
ps. si quieres trabajar con neuronka y no con ningun AMO, puedes cambiar los pesos mediante AO, sin aprender targeting.
Gracias.
Esta formulación de la respuesta condujo inmediatamente a la cuestión de la concretización del trading manual, donde se echa en falta la claridad y concreción de las señales, su variedad y excesiva flexibilidad. Es decir, hay motivos para reflexionar.
Es muy interesante para mí. Mi búsqueda de un profesor es un proceso largo y doloroso.
Aquí está el código de la enseñanza del bosque rendom por medio de AO,
la función de aptitud (NUESTRO OBJETIVO) es encontrar un hermoso / estable crecimiento de los beneficios, a saber, la máxima correlación entre la dinámica del balance y la línea recta de crecimiento
Aquí está el código de las funciones para calcular el beneficio y FF.
Aquí está el resultado, AO ha encontrado un objetivo tal para AMO que si operamos sus señales obtendremos un hermoso crecimiento de los beneficios.
No diría que me da pereza hacer otras marcas, pruebo diferentes variantes y como no soy un senor en machine learning, cuando me viene alguna idea a la cabeza, intento encontrar al menos algunas variantes de ejemplos con intentos de conseguir el resultado.
Cuando traté de hacer una versión paramétrica de la solución con sus propios valores de los indicadores, pero resultó que hay tantas variantes del conjunto de valores de los indicadores que con la potencia de cálculo actual selección de parámetros se llevará a cabo casi 10 años).
Me sorprendió cuando leí la frase "tomar cualquier TS rentable del mercado". Yo ni siquiera considerar esta opción, ya que pensé que no están allí.
¿Y qué? ) Es un simple marcado sin FF.
Si fuera tan sencillo, no existirían AO y FF...
Es cuando sabemos exactamente lo que necesitamos y entendemos cómo algoritmizarlo, cuando podemos hacerlo con markup.
Y hay casos en los que sólo queremos decir : "No sé qué aspecto debe tener, pero que sea bueno".
Todo lo que podemos describir es bueno/malo, eso es lo que se pone en el FF.
He aquí un ejemplo de tarea:
La tarea es entrenar un AMO tal que no cometa errores en sus predicciones sobre nuevos datos en una de las clases, una de las clases tiene prohibido cometer errores en absoluto...
¿cómo hacer una marca de este tipo?
Después de marcar, echas las operaciones perdedoras a la 3ª clase, y se obtiene la misma curva suave.
Es la cantidad de código que hay que escribir con estas clases, echándolas, reentrenando....
En FF solo escribo 2 lineas, penaliza por un error de clase, y recompensa por una respuesta correcta, y ya esta, y luego fantasea como hacerlo por si solo y no necesita una montaña de codigo....
OK, eso fue fácil, otro ejemplo de una tarea
AMO entrada es eurodólar, y quiero que la salida sea una serie que es
1) cointegrada con la libra
2) si el comercio de arbitraje AMO fila / libra, de modo que hay un beneficio.
¿cómo se puede hacer esto a través de markup?
de la misma manera que con MO regular, nos entrenamos y mirar con un ojo en la pista, con el otro en la prueba.
igual que con un modus operandi normal, entrenamos y miramos la pista con un ojo y la prueba con el otro.