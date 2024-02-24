Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2508
Una visión externa del sector, sin ánimo de ofender
Dos señores se sientan en la parte trasera de un taxi y hablan.
- Te imaginas: ayer en el restaurante, el camarero no tenía una servilleta en la mano cuando sirvió el vino.
- No dices... Sí... El otro día estaba en un restaurante con una señora, y el camarero me dio primero el menú...
- De ninguna manera...
El conductor se sentó y se sentó y entonces preguntó:
- Señores, ¿está bien si me siento de espaldas a ustedes?
Una vez me encontré con una pregunta dolorosamente lógica en línea
Si he escrito el mismo código que un código de 100 líneas en 10 líneas, realizando la misma funcionalidad, ¿significa que soy peor programando y que mi trabajo debería valer menos?
La respuesta, creo, es obvia para todos.
por lo que no se trata de reunir un rebaño en busca de un chivo expiatorio que cumpla con sus "peticiones" (lo que consiguen con sus desplantes, pensando que a mayor griterío, los nuevos se unirán, porque ellos, los gritones, que algunos intentan convertir en un desarrollo con los lemas "hagamos un equipo" ("porque aprendí más palabras, aunque no las entendiera todas - me lo salto")...
y el objetivo del desarrollo adecuado es encontrar librerías convenientes que permitan expresar de forma concisa en código su estrategia de aproximación y optimización de la información entrante y el comercio basado en ella...
PERO no se puede codificar y automatizar con un enfoque de desarrollo adecuado... (alguien está al menos interesado en el tema, y alguien está sólo para hacer chistes) -- fuera de lugar... -- también, por cierto, una cuestión de adecuación...
toda la modelización se reduce a menudo a buscar correlaciones o la falta de ellas (además de la aproximación) y sacar conclusiones... Tratar de irrumpir en el probador y optimizador MQL y convertirlo en tu propio algoritmo y a partir de tus propias señales es una tarea no trivial...
... Siempre habrá gente aleatoria en el hilo, que no podrá superar el siguiente paso tras lo anecdótico de su visión del mercado... ...así que van por ahí fuera de tema, metiéndose en una conversación que no tienen edad para tener... -
Oh, chicos, tenéis a una chica molesta aquí... ¿Qué estás haciendo aquí? Ella es inteligente, probablemente sea guapa, y vosotros sólo queréis haceros los listos entre vosotros, fanfarrones.
... siempre hay una persona ocasional en el tema,
Te leo con atención y me gusta lo que dices. No seas tan serio.
Oh, chicos, tenéis a una chica molesta aquí... ¿Qué estás haciendo aquí? Ella es inteligente, probablemente es hermosa, y ustedes sólo están tratando de ser inteligentes con ustedes mismos, fanfarrones.
Le imponemos este honorable deber (y sagrado deber) de ajustar a la chica alterada)
¿No estás cansado de ser grosero? No ha dicho nada significativo, sólo ha dicho un montón de palabras sin sentido.
Exacto, creo que todos los que le responden desconocen el proverbio del huevo que no hay que comer para entender que está podrido.
Te imponemos esto.
Gracias, amigo.
Siento que voy a incurrir en la ira de los intelectuales/alumnos locales de IO, pero me arriesgaré a hacer una pregunta. ¿Quién piensa que los indicadores (aparte de los incorporados o los más populares) son los más interesantes para la previsión? Por mi parte, actualmente estoy experimentando con la combinación de media móvil exponencial (DEMA) con el filtro de Kalman y la transformada rápida de Fourier (por separado). Pero primero hago una predicción utilizando una red neuronal. Una vez más, no estoy pidiendo resultados de la aplicación (o ahora la buena chica va a vomitar un cubo de babas de nuevo).
¿Quién piensa que los indicadores (aparte de los incorporados o los más populares) son los más interesantes para la predicción?
Por supuesto, los neuronistas de aquí son autoridad y saben cómo exprimir al máximo los datos en la lucha contra el sobreentrenamiento, pero en mi opinión, son los datos de entrada el principal problema. Cualquier oscilador (estándar o autoescrito), o cualquier curva continua, no contiene la regularidad del precio, y por lo tanto no podemos enseñar al ratón.
Veo el siguiente camino: las tendencias y sus ondas. La longitud de la onda, el intervalo de tiempo de la onda, la velocidad de la onda, la comparación de estos parámetros con los anteriores, el tamaño de las superaciones de los extremos anteriores (movimiento de la tendencia), la distancia hasta el extremo más cercano no roto en el pasado, ... ...hay muchas cosas que comparar. Creo que hay regularidades aquí, esto es lo que puedes permitirte con tu red,
o puedes pensar por ti mismo.
