elibrarius:

¿Qué tipo de setas comes?

Cualquier pulso en un conjunto grande creará fenómenos de ondas. La modulación es aplicable.
 
mytarmailS:

No funcionará.

si se profundiza un poco más, podría funcionar.

 
Rorschach:

si se profundiza un poco más, podría funcionar.

Por ejemplo
 

Mira esta entrada. Se están planteando puntos bastante realistas.


 
No lo creo, porque para obtener buenas ganancias hay que ver el futuro, o al menos su probabilidad con altas probabilidades de éxito. De lo contrario, aunque tengas un olgaritmo súper alisador sirve de poco :-(.
 
Rorschach #:

Fourier/Wavelet

Mi método

Si "veo" mejor que otros, ¿puedo encontrar algo?

No. No importa cómo se "miren" los espectros, no hay repetibilidad en los movimientos posteriores del precio después del patrón actual, espectral o no. Así pues, deberíamos o bien complicar el patrón, por ejemplo para aumentar su tamaño y enfrentarnos a la "maldición de la dimensionalidad" (leer wiki) o bien resolver el problema de la invariancia de la TF, es decir, ser capaces de transformar los datos para obtener el mismo patrón tanto en días como en minutos de la semana, la señal ach puede ser útil aquí por cierto...
Hay bastantes otras formas, voy a ir todas a la vez
 
El análisis de clústeres de volumen es una de esas formas. Los datos de M1 y D1 son los mismos, o más bien los patrones. Y esto hace que este análisis sea ventajoso....
 

Para buscar patrones, primero hay que dominar al menos las formas más básicas de transformar los datos...

El cerebro lo hace sin pensar, pero el algoritmo tiene que hacerlo

================

Uno, un patrón, pero cuántos grados de libertad, ni siquiera he quitado la tendencia, lo rotó etc.....

¿Ahora entiendes lo estúpido que es alimentar los últimos n valores a AMO y esperar un milagro?

Aunque lo hago, me arrepiento, porque es la forma más fácil, y no necesita pensar, y el resultado es predecible...

Mihail Marchukajtes #:

Mira esta entrada. Los puntos que se están planteando son bastante realistas.


Divorciado. "Vendedor de pasteles"... mira a partir de las 19:30... de eso habla él mismo.

Bueno, la tontería llamada "mercado eficiente"... no sabe en absoluto de qué se trata. No entiende que esta falacia (la teoría del "mercado eficiente") es en sí misma un instrumento de soborno. No lo ha entendido.

