Aleksey Vyazmikin:
No, según los porcentajes hay un tipo de curva de aprendizaje - sin MOI 40%-45% son rentables, y con MOI 60%-65%. Pero para el trading no es un indicador a menos que el beneficio sea igual a la pérdida.

Sería un indicador si TP=SL

 
elibrarius:

Sería un indicador si TP=SL

Eso es lo que escribí...

Aleksey Vyazmikin:

Por favor, avísame si lo encuentras, si no, empezaré a construir mi propia bicicleta :)

elibrarius sugirió una idea: construir un árbol de ramas y utilizarlo en lugar de la agrupación, tomando la información de las hojas para reducir la clase mayoritaria.

No entiendo lo que escribes y qué tiene que ver con la agrupación.

 
Maxim Dmitrievsky:

No entiendo lo que escribes y qué tiene que ver esto con la agrupación

Es esencialmente la agrupación con el objetivo en mente.

¿Ha conseguido encontrar algo útil sobre este tema?

Aleksey Vyazmikin:

Esto es esencialmente la agrupación con el objetivo en mente.

¿Ha podido encontrar algo útil sobre este tema?

No existe la agrupación por objetivos.

 
Maxim Dmitrievsky:

no existe la agrupación por objetivos

En los libros de texto - probablemente :)

Es la agrupación por un número limitado de atributos simplemente.
Aleksey Vyazmikin:

En los libros de texto - probablemente :)

Es una agrupación basada en un número limitado de atributos.

Lee lo que es la agrupación, no quiero aburrirte con ello.

Aleksey Vyazmikin:

¿Ha podido encontrar algo útil sobre este tema?

es un estudio serio sobre el equilibrio de clases, aún no está terminado

 
Maxim Dmitrievsky:

no existe la agrupación con el objetivo en mente

Cada hoja puede llamarse clúster con partición de clase máxima.
Tú mismo estuviste de acuerdo con mi idea similar hace medio año.
elibrarius:
Cada hoja puede llamarse cluster con la máxima separación de clases.
Tú mismo estuviste de acuerdo con una idea mía similar hace unos seis meses.

No sé lo que estáis discutiendo aquí.

hay 2 espacios de características (tomé 5 componentes principales de cada uno)

En el caso del muestreo aleatorio de las transacciones:

En el caso de la agrupación en 2 clusters:

Problema: encontrar el equilibrio entre etiquetas correctas y una buena partición de clases.

En el caso de la agrupación simple, las etiquetas son, por supuesto, inadecuadas para el comercio

En el caso del muestreo de transacciones, el espacio de características no es bueno

