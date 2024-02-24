Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2116
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No, según los porcentajes hay un tipo de curva de aprendizaje - sin MOI 40%-45% son rentables, y con MOI 60%-65%. Pero para el trading no es un indicador a menos que el beneficio sea igual a la pérdida.
Sería un indicador si TP=SL
Sería un indicador si TP=SL
Eso es lo que escribí...
Por favor, avísame si lo encuentras, si no, empezaré a construir mi propia bicicleta :)
elibrarius sugirió una idea: construir un árbol de ramas y utilizarlo en lugar de la agrupación, tomando la información de las hojas para reducir la clase mayoritaria.
No entiendo lo que escribes y qué tiene que ver con la agrupación.
No entiendo lo que escribes y qué tiene que ver esto con la agrupación
Es esencialmente la agrupación con el objetivo en mente.
¿Ha conseguido encontrar algo útil sobre este tema?
Esto es esencialmente la agrupación con el objetivo en mente.
¿Ha podido encontrar algo útil sobre este tema?
No existe la agrupación por objetivos.
no existe la agrupación por objetivos
En los libros de texto - probablemente :)Es la agrupación por un número limitado de atributos simplemente.
En los libros de texto - probablemente :)Es una agrupación basada en un número limitado de atributos.
Lee lo que es la agrupación, no quiero aburrirte con ello.
¿Ha podido encontrar algo útil sobre este tema?
es un estudio serio sobre el equilibrio de clases, aún no está terminado
no existe la agrupación con el objetivo en mente
Tú mismo estuviste de acuerdo con mi idea similar hace medio año.
Cada hoja puede llamarse cluster con la máxima separación de clases.
Tú mismo estuviste de acuerdo con una idea mía similar hace unos seis meses.
No sé lo que estáis discutiendo aquí.
hay 2 espacios de características (tomé 5 componentes principales de cada uno)
En el caso del muestreo aleatorio de las transacciones:
En el caso de la agrupación en 2 clusters:
Problema: encontrar el equilibrio entre etiquetas correctas y una buena partición de clases.
En el caso de la agrupación simple, las etiquetas son, por supuesto, inadecuadas para el comercio
En el caso del muestreo de transacciones, el espacio de características no es bueno