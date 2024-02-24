Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1692
Ok, lo tengo. Resulta que si funciona bien con dropout mayor de 0,5 entonces hay muchas cosas innecesarias en el vector.
Es una especie de... No es tan innecesario, es más probable que empiece a memorizar, no a generalizar. Y aquí el abandono en cada época y el corte de la mitad de sus neuronas, le obliga a analizar la información de todas las neuronas (generalizar) porque no está claro qué neuronas se cortarán la próxima vez, y hay que aprender más.
No estoy discutiendo, soy el instigador.
¿Qué sentido tiene discutir? No compartirás conmigo tu beneficio ganado honestamente, ¿verdad?
))))
en cuanto a los bancos, tienen otros objetivos, pero te puedo decir que los bancos también pierden dinero, y regularmente ;)
En cuanto a las empresas de corretaje, sus objetivos son diferentes. - Yo diría que los objetivos también son diferentes.
SZS: recuerdo la lucha contra los herejes, ahora es el momento de saber quién tiene razón y quién debe ser quemado en la hoguera ))))
UPD: es el momento de las grandes historias....
Aquí también he hecho un gráfico, EA genera TS, TS no es perfecto, pero imho, este gráfico puede ser utilizado para el trabajo posterior en el futuro
No lo creo, no es lo ideal, pero puede ser útil para usar en el futuro.
Porque en el real tendrás un mayor riesgo, lo que hace que el TC sea un trapo rojo que inevitablemente lleva a una fuga.
Igor, el problema es que martin en el probador y en el real no son lo mismo.
fuh....
creo que ya escribí, pregunté por la gestión de la posición, la respuesta fue sólo martin-martin
mis gráficos son de límite contra-cierre, si ho - por lo que el probador encontró el sistema de orden óptimo - miré la última vez que lo hice, asctrend indicador fue añadido, cuando necesitaba para depurar el código
aquí vamos - test + forward - ahora usando ticks reales
y el punto de este gráfico no es el bonito gráfico de equilibrio sino la búsqueda automática de estas maravillas, ¡joder!
SZS: La comunicación en el foro es algo, cualquier pregunta será respondida, pero lamentablemente la respuesta estará preparada de antemano ))))
Woah, EA ha encontrado una manera de trabajar con las órdenes, dejó la optimización
y mi pregunta es por qué algunos EAs pasan la prueba de avance, mientras que otros no, y cómo determinar esto.... esto son todas las respuestas: "Martin por el amor de Dios".
fuh....
¿Hay algún informe con cifras... por favor?Ese es el tipo de cosas que se lanzan:#32
¿Hay algún informe con cifras...?
Sí, lo hay.
Detuve la optimización, este informe del probador será enviado al PM, usted puede analizarlo
Optimización 2018.01.01 - 2019.05.01 , luego prueba con avance a hoy - captura de pantalla arriba, prueba por ticks reales
No sé, no sé, tengo que pasar por los foros de jugadores, hay cálculos y probabilidades, y sistemas de apuestas... Creo que encontraré más información
sí hay
No sé cómo comprobar la probabilidad de una pérdida, y pregunto cómo no perder aunque la ST haya pasado la prueba de avance.
No creo que pueda encontrar más información. Creo que puedo encontrar más información
fuh....
creo que ya escribí, pregunté sobre la gestión de la posición, todo lo que obtuve fue un martin martin
¿dónde está el martin? mi gráfico es un cierre de límite de contador, si CHO - así que el probador encontró el sistema de orden óptimo...
No, eso no va a funcionar, por lo menos optimizar el sistema sin MM primero, y si es hacia adelante será de alguna manera en el plus (ASR>2), a continuación, optimizar por separado MM y ejecución, todos juntos optimizar - el camino al fracaso. En general, optimizar es una cosa más floja, pero como...
No desarrollo TS para fondos de cobertura y bancos, tal vez sus tareas son diferentes, esto puede ser un malentendido
vamos a acortar nuestra conversación a una pregunta bien establecida: ¿tiene usted un estado?
Tengo uno en proceso de investigación, pero supongo que tú tienes uno que funciona y puedes compartir tu experiencia real.
No creo que tenga que aprender a probar el TS, hace tiempo que roe este tema. Y explicar por 101ª vez que lo llamas MM, es tu generalización, y ni siquiera te das cuenta de que cerrar el beneficio a tiempo es tan complicado como no dejar que las pérdidas se alarguen demasiado, es que no lo puedo contar.
lo resaltado muestra la contradicción que crea el problema.
Deberías estudiar la gestión del dinero tú mismo o escuchar los consejos.
Cómo cerrar un beneficio a tiempo es algo que el análisis sólo puede explicarSin embargo, el modus operandi apaga los pensamientos analizadores del mercado a toda velocidad y también crea la base de la incredulidad en el análisis
Lo resaltado muestra una contradicción que crea el problema.
no hay ningún problema, el único problema es tu perspectiva, simplemente no has investigado y no sabes dónde buscar
Debes investigar el tema de la gestión del dinero por ti mismo o escuchar los consejos.
ir a
¿consejo? .... ¿Iniciamos un tema sobre el estado? - si no, no tiene sentido discutirlo.
No tengo ni idea de cómo cerrar los beneficios a tiempo - sólo el análisis es capaz de explicar
¿Por qué el análisis técnico? ¿Es sólo una ensalada de palabras? - ¿Por qué no podemos encontrarlo por experiencia? - ¿dónde está la prueba?
sin embargo MO apaga el mercado analizando los pensamientos a toda velocidad y también crea la base de las no creencias en el análisis
ya sea el estado o de nuevo sobre las perspectivas - no sé, ¿qué estamos discutiendo? .... Ah, sí, lo recuerdo, "los vehículos más pesados que el aire no pueden volar", así que alguien famoso justificó su visión del progreso tecnológico, ¿y usted es igual? ¿Es usted un experto en ME? - Si usted es un experto en análisis técnico, por desgracia, no soy su cliente.