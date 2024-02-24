Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1523
Un interesante libro sobre el tema
Modelos predictivos: explorar, explicar y depurar
https://pbiecek.github.io/PM_VEE/
Por último, nos gustaría señalar que, en este libro, mostramos
-cómo determinar las características que afectan a la predicción del modelo para una sola observación. En particular, presentamos la teoría y ejemplos de métodos que pueden utilizarse para explicar la predicción, como los gráficos de descomposición, los perfiles ceteris paribus, las aproximaciones de modelos locales o los valores de Shapley.
- En este contexto, utilizamos una seriede métodos para examinar los modelos de aprendizaje automático completamente entrenados en su conjunto.En particular, revisamos la teoría y los ejemplos de métodos que pueden utilizarse para explicar el rendimiento del modelo de forma global, como los gráficos de dependencia parcial, los gráficos de importancia de las variables y otros.
-gráficos que pueden utilizarse para presentar la información clave de forma rápida.
-herramientas y métodos de comparación de modelos.
-fragmentos de código para R y Python que explican cómo utilizar los métodos descritos.
Porotra parte, en este libro no nos centramos en
-cualquier modelo específico. Las técnicas presentadas son agnósticas al modelo y no hacen ninguna suposición relacionada con la estructura del mismo.
-exploración de datos. Hay muy buenos libros sobre este tema, como R for Data Science http://r4ds.had.co.nz/ o TODO
-el proceso de construcción del modelo. También hay muy buenos libros sobre este tema, véase An Introduction to Statistical Learning de Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie y Robert Tibshiranihttp://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ o TODO
-cualquier herramienta particular para la construcción de modelos. Estos temas se tratan, por ejemplo, en Applied Predictive Modeling, de Max Kuhn y Kjell Johnsonhttp://appliedpredictivemodeling.com/.
Hoy tengo un interesante estudio sobre la máxima entropía.
interesante estudio sobre la máxima entropía que he visto hoy, cómo utilizar la entropía para determinar las entradas (parte 2 del artículo), me ha gustado
Lo que falta en el mío aparentemente. Incluso se me ocurrió casi lo mismo, pero no pude articularlo. Está respaldado por la teoría.
también muestra que los diferentes mercados se pronostican de manera diferente, así que si está todo en una pila... no sé
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
Volviendo al artículo. Si se filtra el ruido en zigzag, este método agrupa las señales casi perfectamente. Además, muestra el futuro, es decir, los valores se añaden a la parte delantera, por lo que puede anular el exceso de zigzag en algunos casos
Rojo en la parte superior - comprar, verde - vender.
Y así es como estaba sin el zigzag.
¿Qué puede sustituir al zigzag sin retrazado? Debería mostrar señales binarias que suben o bajan 1:-1
Prueba estehttps://www.mql5.com/ru/code/20143
No sé cómo comprobarlo, quería obtener señales de 1 - 0, por eso lo noté.
bueno es un zigzag también, se redibuja al final. Y está hecho incorrectamente, debería ser así
siempre redibuja el final, prueba mi casi ZZ - casi porque no es tan bonito, pero no redibuja la parte superiorhttps://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
Gracias, le echaré un vistazo.
Aquí está reescrito en el subcono +1 y -1 salidas, lo único que no he probado cómo funciona en línea, pero creo que sin problemas
Más tarde probaré ambas cosas. Éste sólo requiere que se muestre cada barra y no sólo los extremos
Genial, gracias. Es decir, ¿se dibuja hasta la última barra, sin necesidad de actualizar después?