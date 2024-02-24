Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1489
Si alguien entiende HMM entonces por favor ayúdeme a resolver el problema, si el problema es solucionable entonces compartiré el grial)
https://ru.stackoverflow.com/questions/984699/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-hmm-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9
bien, el estado es markoviano, pero ¿cuál es el modelo? método tabular o qué
significa que necesitas más puntos para la ventana cuadrada, al menosy si se alimenta una serie aleatoria, ¿de qué tipo de predicción que no sea 50\50 podemos hablar?
Te lo dije, incluso tomé varios miles de puntos
Predigo nuevos datos utilizando toda la función del paquete (como en todos los ejemplos en la red ...) los resultados son grandes
Utilizo el mismo modelo para predecir los mismos datos pero con ventana deslizante y el resultado es inaceptable.Esa es la cuestión: ¿cuál es el problema?
No sé qué tipo de modelo y de dónde sacas los estados. sin paquetes, ¿qué sentido tiene?
Tal vez hay un gcf que no da ningún estado aleatorio, por eso se predice en el 1er caso. Intenta cambiar la semilla tanto para el tren como para la prueba para ver que en el 1er caso es imposible predecir nada, de lo contrario no se como ayudar la idea no es clara
Las divisiones se realizan en función de la probabilidad de clasificación. Más concretamente, no por probabilidad, sino por error de clasificación. Porque todo se sabe en el simulacro de entrenamiento, y no tenemos probabilidad, sino una estimación exacta.
Aunque existen diferentes fi rmas de separación, es decir, medidas de impureza (muestreo izquierdo o derecho).
Me refería a la distribución de la precisión de la clasificación sobre la muestra, no al total como se hace ahora.
Aquí está el archivo, hay precios y dos columnas con predictores "data1" y "data2".
Entrenas el HMM con sólo dos estados(en una pista de datos sin maestro) para estas dos columnas ("datos1" y "datos2") en Python o lo que quieras. No tocas el precio para nada, sólo lo haces para visualizarlo
Entonces se toma el algoritmo de Viterbi y se hace una (prueba de datos).
obtenemos dos estados, debería ser así
es un verdadero grial))
Y luego tratar de calcular el mismo Viterbi en la ventana deslizante utilizando los mismos datos
Senk, lo miraré más tarde, ya te avisaré, porque estoy trabajando con un markoviano.
¿ha habido suerte?
No estoy buscando todavía, día libre ) Te lo haré saber cuando tenga tiempo, más tarde en la semana quiero decir
mirando los paquetes hasta ahora. Creo que se ajusta ahttps://hmmlearn.readthedocs.io/en/latest/tutorial.html