La terquedad tiene un significado cercano a la perseverancia. Espero que le ayuden a conseguir una aplicación exitosa de sus ideas en el Ministerio de Defensa. Estas son cualidades útiles para los investigadores. ;-)PS Pensó en un nombre para su sistema de selección de hojas: 'Herbarium' - añadir a la colección de métodos de los árboles, bosques, tocones, selvas.
Ser terco no siempre es productivo, pero gracias por apreciar mi calidad.
Sobre el herbario, ya uso esa terminología, gracias por apoyar la idea.
Aleksey Vyazmikin, 2018.06.27 16:42
Un poco sobre las direcciones que veo prometedoras:
1. Trabajar en los métodos genéticos - aquí quiero tratar de crear grupos lógicos de características, incluso cuando la siembra y la crianza de la descendencia.
2. Trabajar en las funciones de aptitud - aquí quiero proporcionar retroalimentación a los resultados comerciales reales, no sólo los resultados de la clasificación.
3. Trabajar en el cultivo de tocones, un método semiautomático para generar árboles cuando se conoce la base del árbol o cuando se conocen las ramas individuales.
4. Trabajar en un método para evaluar el árbol resultante.
5. Trabajar en una forma conveniente y rápida de integrar el árbol en el algoritmo de la EA.
6. Trabajar en la creación de un herbario. - Tirando de reglas individuales para crear un andamiaje.
7. Trabajar en un método de construcción del árbol que no excluya los límites/rangos, sino que intente dar soluciones a todos los valores del predictor (relevante cuando la cuantificación (subdivisión en subgrupos) ya se utiliza al preparar el predictor).
He trabajado un poco sobre el dibujo de gráficos, ahora puedo mirar rápidamente los modelos preseleccionados por el script por condición visual, hasta ahora he decidido guardar sólo los gráficos fuera del tutorial.
...
Hazlo de un tamaño más pequeño. La anchura no debe ser superior a 750 píxeles.
Hazlo de un tamaño más pequeño. No más de 750 píxeles.
Ya veo, lo tendré en cuenta la próxima vez, gracias.
Si tiene OOS durante un año, entonces puramente psicológicamente será difícil sentarse en un drawdown o charlar sobre 0 durante aproximadamente medio año. Y si hay inversores, durante este período muchos pueden huir.
Gráficos 3 - parece que no hay tales desagradables.
Bueno, hay diferentes opciones en el gif e incluso no son para demostrar un modelo exitoso, sino simplemente sobre el desarrollo de un proyecto para automatizar el ciclo de aprendizaje. Sí, es casi un año, pero si piensas que podría haber dejado ese dinero a cero, es mejor tener un pequeño beneficio y seguir adelante. Además, la ideología de mi uso de diferentes modelos al mismo tiempo - para cada modelo habrá un volumen fijo - voy a trabajar en dos cuentas simultáneamente - compra y venta.
Voy a trabajar en dos cuentas a la vez - compra y venta. Ahora (pronto, espero) puedo terminar los predictores y probar algunas otras estrategias con ellos, pero hasta ahora la lista no es tan grande.
Y así es como se ve el balance del error de clasificación de los mismos modelos, es decir, si clasificó correctamente 1, entonces +1, si clasificó correctamente 1 y hubo un cero, entonces -1.
es hora de organizar un congreso de MOs, después de que todo el mundo tenga un mínimo de un millón de beneficios de MOs
Creo que en un año algunos de nosotros lo tendremos.
alquilemos una sala de conferencias, dios no lo quiera, hennessy, y luego un tour en yate.
Mis objetivos son muy modestos: lo ideal sería ganar mil 200 rublos este año, para no morir de hambre...
Mis objetivos son muy modestos: lo ideal sería ganar unos 200.000 rublos este año, para no morir de hambre...
Entiendo que un artista debe tener hambre, pero es mejor hacerlo en su tiempo libre )como opción, si no hay problemas para ir a trabajar, hay un montón de lugares ahora que requieren datascientists de la ZP son buenos