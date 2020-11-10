Color del Trendline de una orden
Cuando se cierra una orden con un EA, el sistema dibuja una Trendline desde la flecha de apertura de la orden hasta la flecha de cierre. ¿Cómo se pueden cambiar los colores de esas "Trendline"?¿Donde se puede configurar ese dato?
Muchas gracias
En el codigo del Ea, puedes modificar eso, si es mt4 busca el ordensend y cambialo hay
si es meta 5 es algo mas complejo porque depende de la libreria que uses para meter ordenes, pero tambien se puede cambiar en el codigo
Gracias Marta, pero en OrderSend lo único que puedes cambiar es el color de la flecha (arrow) que muestra cuando se abre la operación. Igual que el el "OrderClose" puedes poner el color de la flecha que indica el cierre de la operación. Pero la línea que une ambas flechas que, por defecto es Roja para las ventas y Azul marino para las compras, no se puede cambiar en esas ordenes. <Mi pregunta es saber donde cambiar el color de esas líneas porque el azul oscuro sobre fondo negro no se ve nada. Muchas gracias.
Te refieres a esto?
Si es asi es un objeto y tiene sus propiedades es una linea de tendencia, la localizas y cambias sus propiedades con OBJPROP_COLOR
ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);
label_name corresponde a #1 122.601 -> 122.600
el #1 es el numero que corresponde a la orden
122.601 precio de apertura OrderOpenPrice();
122.600 el precio de cierre OrderClosePrice()
es sencillo de montar
ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);
Gracias Marta. Pensaba que era un dato parametrizable que se podría cambiar en algún sitio. Entonces habrá que modificarlo una vez que em MT lo cree al cerrar la orden. Muchas gracias
no, es totalmente parametizable, solo implementa el código que te comente y lo tienes.
es muy sencillo
