EA con error '' Trade is disabled ''
Buenas tardes, he adquirido un EA que en cuenta demo me ejecuta todas las operaciones correctamente. Sin embargo al pasarlo en una cuenta real no me las ejecuta, salta error '' trade is disabled'' , como es eso posible?
He habilitado las pestañas de trading automático en herramientas, la '' cara '' que sale como que el EA está activo, es decir sonriente.
No entiendo porque no realiza operaciones!! por cierto es MT4
Alguien puede ayudarme?
Gracias de antemano
Como tienes esto?
Tal cual lo tienes en la imagen.. está habilitado, y sigo sin entender porque no! de hecho tengo otro mt4 abierto con demo para comprobarlo en vivo. Y cada vez que se ejecuta una orden '' en demo '' en la real no lo permite y sale el error...
pon una captura del diario con los errores y lo miro
