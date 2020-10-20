no encuentro AUDJPY.a

Saludos. 


En una cuenta anterior de metal trader 4 suelo trabajar con  el par de divisas AUDJPY.a sin embargo en mi cuenta actual de metal trader solo encuentro AUDJPY sus valores y graficas con muy distintas. Solicito alguien me ayude para poder incorporar AUDJPY.a a mi cuenta. Gracias

 

Depende del broker, Es el broker quien provee los pares a operar.
en ese ejemplo, el par AUDJPY.a debe ser una variante del par AUDJPY, por ejemplo es un par con mas o menos comision, o es un par para cuentas micros, o cuentas "cent" o alguna cuenta con una caracteristica "especial"    .....ETC.
Quizás antes usabas otro broker?

pruebe "mostrando" todos los pares, y quizás allí vea el par que busca,


de lo contrario, y si esta seguro que es el mismo broker, contacte con el servicio al cliente de dicho broker


Saludos!!!

