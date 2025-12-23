Discusión sobre el artículo "¿Cómo presentar correctamente un Producto a la venta en el Mercado?" - página 11
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Creo que este artículo está desfasado y es engañoso. La ficha del producto ya tiene información diferente. Y por tamaños inapropiados de capturas de pantalla probablemente se rebaje la valoración del producto 😒.