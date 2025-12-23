Discusión sobre el artículo "¿Cómo presentar correctamente un Producto a la venta en el Mercado?" - página 11

Nuevo comentario
 
Por favor, que sea posible publicar 2 productos con el mismo nombre si uno es para MT4 y el otro es para MT5. Están en secciones diferentes, y la extensión del archivo (.ex4, .ex5) lo determina de forma única. Además la basura de información en los nombres como "MT4" , "para MT5" , "V5" ... sólo interfiere.
 
Для каждого продукта в MetaTrader Маркете разрешается добавить до 12 скриншотов размером 640х480 пикселей.

Creo que este artículo está desfasado y es engañoso. La ficha del producto ya tiene información diferente. Y por tamaños inapropiados de capturas de pantalla probablemente se rebaje la valoración del producto 😒.


1...4567891011
Nuevo comentario