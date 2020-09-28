AYUDA! quien me asesora en el encargo de un trabajo? Puedo acudir a MQL5.com?
Mi trabajo no está como lo pedí. Empezando porque pedi unos parametros de entrada especificos, pero en el EA que me da el coder sin ninguna explicacion sobre lo que hizo, simplemente un "Compruebelo por favor" y aparece un gran listado de parametros que no pedi. La atencion es horrible. Que puedo hacer.. Puedo rechazar?
Temo que se pierda mi dinero
Gracias!
Ah, y si, que no respondimos a eso, puedes rechazar. Pero en ese caso se analizará todo muy bien, empezando por la tarea técnica. Si lo detallaste muy bien, no habrá problema y te devolverán tu dinero, en caso contrario puede que fallen a favor del desarrollador.
Creo que mi coder esta muy deseperado por terminar. He visto esta situación decenas de veces. Ahora comenzamos a debatir que si funciona, que no funciona. Debo pasar al siguiente coder?
Luego vendrá la historia de siempre "he trabajado mucho" necesito que me paguen. Sin embargo la calidad del software mientras tanto en entredicho.
Una imagen vale más que mil palabras...
Lo cierto es que si el árbitro determina que lo codificado es lo que usted pidió en la fase de tarea técnica, el programador cobrara y con razón.
De ahí que las tareas técnicas deban ser lo más precisas posibles.
También recordarle que el árbitro lo puede reclamar cualquiera de las partes. Si el programador cree que usted está pidiendo mucho o algo fuera de la tarea técnica, será el quien lo solicite.
Por mi condición de exmoderador puedo decir que el 80% de las veces es el cliente el que pierde el caso por después de realizar el encargo pretender meterle más cosas o porque no supo realizar correctamente la tarea técnica haciendo como Dios manda un diagrama, etc. No digo que sea este el caso, puesto que adivino no soy...pero ahí dejo el dato.
Saludos!
Gracias Miguel. El mensaje es contundente.. Mucho cuidado y mucha devoción con el documento de requerimientos.
Aunque insisto.. Sitios como Freelancer.com tienen aspectos que le servirían mucho a MQL5.com, por ejemplo mi trabajo de estos dias se vino abajo por el simple hecho de que el coder no tradujo textos que yo tenia en imagenes. A todas estas pensando que era mi vecino de latinoamerica, resulta que era de Uzbekistan escribiendome en un español robotizado.
