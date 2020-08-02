Error al subir un producto a MQL5, Asesor Experto.
David Pizana Sanchez:No tienes entradas en esos pares y temporalidad. Por eso te da,ese error
Buen día amigos, continuando con mi proyecto de producto para MQL5, me enfrento ahora a este error.
Les agradecería cualquier ayuda o comentario ya que las pistas que tengo no me han ayudado mucho. Gracias.
Marta Gonzalez:
No tienes entradas en esos pares y temporalidad. Por eso te da,ese error
No tienes entradas en esos pares y temporalidad. Por eso te da,ese error
Gracias, permita me indagar un poco.
Marta Gonzalez:
No tienes entradas en esos pares y temporalidad. Por eso te da,ese error
No tienes entradas en esos pares y temporalidad. Por eso te da,ese error
Muchas gracias Marta.
increíble, de verdad gracias. Esta completo !! No pensé que pudiera publicarlo pronto!! Gracias.
Mi código estaba escrito con los parámetros "ERUSD" y 60 en el parámetro de Time Frame. Todo eso lo cambie a Symbol() y 0 "Cero".
También borre, una parte de código que tenia en OnInit(), que es donde inicializaba la variable
string Divisa = "EURUSD" ;
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Buen día amigos, continuando con mi proyecto de producto para MQL5, me enfrento ahora a este error.
Les agradecería cualquier ayuda o comentario ya que las pistas que tengo no me han ayudado mucho. Gracias.