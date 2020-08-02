Error al subir un producto a MQL5, Asesor Experto.

Buen día amigos, continuando con mi proyecto de producto para MQL5, me enfrento ahora a este error. 



Les agradecería cualquier ayuda o comentario ya que las pistas que tengo no me han ayudado mucho. Gracias. 

 
David Pizana Sanchez:

No tienes entradas en esos pares y temporalidad. Por eso te da,ese error
 
Marta Gonzalez:
Gracias, permita me indagar un poco.

 
Marta Gonzalez:
Muchas gracias Marta. 

increíble, de verdad gracias. Esta completo !! No pensé que pudiera publicarlo pronto!! Gracias.


Mi código estaba escrito con los parámetros "ERUSD" y 60 en el parámetro de Time Frame.   Todo eso lo cambie a Symbol() y 0 "Cero".


También borre, una parte de código que tenia en OnInit(), que es donde inicializaba la variable

string  Divisa = "EURUSD" ; 

