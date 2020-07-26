Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 2560: Mejoras en el sistema de aprendizaje incorporado
Buenas tardes,
Para comentarles que ahora que se actualizó la plataforma me sacó de mis cuentas y ahora no me deja ingresar, no me aparece el listado de servidores al intentar entrar, ver foto a continuación, por favor su ayuda:
MetaQuotes:
El viernes 24 de julio de 2020 se lanzará la versión actualizada de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:
- Terminal: En la anterior actualización de la plataforma, rediseñamos por completo el sistema de aprendizaje incorporado. Ahora, hemos introducido los detalles finales:
- Hemos creado un botón de progreso más llamativo
- Hemos mejorado varios consejos, para que ningún usuario se confunda
- Hemos corregido varios errores relacionados con el cálculo del progreso
Supere todas las lecciones para utilizar las capacidades de la plataforma al 100%.
- Terminal: Optimizado y significativamente acelerado el procesamiento de grandes flujos de ticks (decenas de miles por minuto o más).
- Terminal: Corregidos los errores en el cálculo del cambio de precio respecto al precio de la sesión anterior. Para ver este indicador, active la columna "Cambio diario" en el menú contextual de la "Observación de Mercado".
- MQL5: Optimizado y significativamente acelerado el acceso a las propiedades numéricas del gráfico con la ayuda de la función ChartGetInteger.
- MQL5: Corregidos los errores en la búsqueda de los indicadores de usuario solicitados desde los programas MQL5 a través de la función iCustom.
- MetaEditor: Añadida la compilación de programas C/C++ en los proyectos.
- Tester: Optimizado sustancialmente el funcionamiento de la red de cálculos en la nube MQL5 Cloud Network. Ahora, la red encuentra mejor los agentes adecuados; asimismo, distribuye las tareas y retorna los resultados a mayor velocidad.
- Documentación actualizada.
La actualización estará disponible a través del sistema Live Update.
