Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 2530: clasificación en la Observación de mercado y trabajo cómodo con los resultados de optimización
El viernes 10 de julio de 2020 se lanzará la versión actualizada de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:
Ahora, todos los consejos interactivos se dividen por temas, para que a usted le resulte más simple orientarse durante el aprendizaje. Para cada categoría, se muestra el número de consejos tanto mostrados como restantes.
Aparte de ello, se ha añadido a cada consejo una lista de verificación que indica la acción clave que debemos ejecutar para finalizar al aprendizaje.
Asimismo, se ha actualizado por completo el diseño del sistema de aprendizaje, y también se han eliminado los errores al calcular el progreso total del aprendizaje.
Esto le permitirá trabajar más rápido con los proyectos que consten de multitud de archivos. Por ejemplo, para sustituir un texto en todos los archivos del programa, no necesitará indicar sus directorios manualmente, el editor los encontrará de forma automática según las directivas #include.
Tester: Modificados los criterios de optimización en los que se consideraban dos índices: el balance y un cierto segundo factor. Ahora, en ellos se considera solo el segundo factor, sin balance. Estos criterios son los más sencillos y comprensibles para el análisis.
El gráfico se colorea en gradualmente del verde al rojo, dependiendo del valor del criterio de optimización. Para el recuadro, se usan los siguientes colores:
La actualización estará disponible a través del sistema Live Update.