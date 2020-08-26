Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 2530: clasificación en la Observación de mercado y trabajo cómodo con los resultados de optimización

El viernes 10 de julio de 2020 se lanzará la versión actualizada de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:


  1. Terminal: Añadida a la Observación de mercado la posibilidad de clasificar los datos:

    • Pulse bajo el nombre de cualquier columna para clasificar la lista según sus datos. Por ejemplo, según el nombre del símbolo, el precio de cierre, el cambio diario, etcétera.
    • Utilice el nuevo menú con las opciones de clasificación más demandadas. La clasificación según los líderes de crecimiento y caída, calculada en función del cambio diario en el precio del instrumento, le resultará cómoda al comerciar en los mercados de valores.




  2. Terminal: Sustancialmente rediseñado y mejorado el sistema de aprendizaje incorporado.

    Ahora, todos los consejos interactivos se dividen por temas, para que a usted le resulte más simple orientarse durante el aprendizaje. Para cada categoría, se muestra el número de consejos tanto mostrados como restantes.



    Aparte de ello, se ha añadido a cada consejo una lista de verificación que indica la acción clave que debemos ejecutar para finalizar al aprendizaje.

    Asimismo, se ha actualizado por completo el diseño del sistema de aprendizaje, y también se han eliminado los errores al calcular el progreso total del aprendizaje.

  3. Terminal: Añadido el cálculo automático del precio de cierre de la anterior sesión comercial y de apertura de la sesión actual de un instrumento. Si su bróker no le ofrece estos datos directamente, el terminal los calculará de acuerdo con la última y la primera cotización de la sesión, respectivamente. Usted podrá ver estos datos en la Observación de mercado. Para ello, active las columnas correspondientes en el apartado "Símbolos" o entre en el apartado "Detalles".



  4. Terminal: Optimizada y significativamente acelerada la aplicación de los precios para la apertura de posiciones. Al llegar nuevos ticks al terminal, los precios, el beneficio y los requisitos de margen de las posiciones ahora se actualizan más rápido.
  5. Terminal: Corregido el cálculo del indicador incorporado Stochastic Oscillator. Este daba error cuando se limitaba el número de barras representadas en los gráficos.
  6. MQL5: Optimizado y significativamente acelerado el funcionamiento de la función de acceso a las propiedades de la cuenta comercial AccountInfo*.
  7. MQL5: Optimizado y significativamente acelerado el acceso a las propiedades numéricas del gráfico con la ayuda de la función ChartGetInteger.
  8. MetaEditor: Para trabajar más cómodamente con el repositorio de versiones de archivos MQL5 Storage, se han añadido tres comandos al menú contextual de las pestañas de edición de código:

    • Comparar la copia de trabajo de un archivo con la revisión actual
    • Revertir los cambios actuales
    • Visualizar la historia de los cambios del archivo en el repositorio




  9. MetaEditor: Modificado el resaltado de paréntesis dobles. Ahora, se destacan con precisión los propios paréntesis, y no el fondo tras ellos. Por defecto, el resaltado de paréntesis dobles está desactivado. Es posible activarlo en los ajustes del editor.



  10. MetaEditor: Mejorado el funcionamiento de la función de búsqueda y sustitución:

    • Si destacamos un texto en el archivo y llamamos la ventana de búsqueda, el texto será automáticamente sustituido en el campo "Buscar". Si el texto en el archivo no ha sido destacado, en el campo "Buscar" se pegará el texto del portapapeles. Si el portapapeles estaba vacío, el foco en la ventana de búsqueda simplemente se situará en el campo "Buscar".
    • Un comportamiento similar se ha implementado al llamar la ventana de sustitución: solo tras pegar el texto destacado en el campo de búsqueda, el cursor se desplazará al campo "Sustituir por", para que usted pueda introducir directamente el texto de la sustitución.
    • Los resultados de la búsqueda y la sustitución ahora se muestran en el diario, y no en una ventana de diálogo aparte. Si la ventana "Herramientas" está activada en ese momento, la pestaña del diario se seleccionará en ella automáticamente. De esta forma, usted no tendrá que perder el tiempo cerrando las ventanas sobrantes.

  11. MetaEditor: Corregida la búsqueda en la ventana de comparación de archivos al trabajar con el repositorio de versiones MQL5 Storage.
  12. MetaEditor: Añadida la posibilidad de buscar y sustituir en los archivos incluidos en al archivo actual a través de la directiva #include.

    Esto le permitirá trabajar más rápido con los proyectos que consten de multitud de archivos. Por ejemplo, para sustituir un texto en todos los archivos del programa, no necesitará indicar sus directorios manualmente, el editor los encontrará de forma automática según las directivas #include.



  13. Tester: Modificados los criterios de optimización en los que se consideraban dos índices: el balance y un cierto segundo factor. Ahora, en ellos se considera solo el segundo factor, sin balance. Estos criterios son los más sencillos y comprensibles para el análisis.

    • Balance + máxima rentabilidad -> Máxima rentabilidad
    • Balance + máximo beneficio esperado -> Máximo beneficio esperado
    • Balance + reducción mínima -> Reducción mínima
    • Balance + máximo factor de recuperación -> Máximo factor de recuperación
    • Balance + máximo ratio de Sharpe -> Máximo ratio de Sharpe




  14. Tester: Añadidos al submenú "Parámetros de optimización" los comandos de activación y desactivación rápida de la representación de todas las columnas de los parámetros de entrada en el recuadro de resultados de la optimización:



  15. Tester: Añadido el coloreado del recuadro y el gráfico con los resultados de optimización, para realizar cómodamente el análisis visual de las pasadas.

    El gráfico se colorea en gradualmente del verde al rojo, dependiendo del valor del criterio de optimización. Para el recuadro, se usan los siguientes colores:

    • Balance: se colorean en azul los valores superiores al depósito inicial, y en rojo, los inferiores.
    • Beneficio: se colorean en azul los valores superiores a cero, y en rojo, los inferiores.
    • Beneficio esperado: se colorean en azul los valores superiores a cero, y en rojo, los inferiores.
    • Reducción: del verde (0-5%) al rojo (superior al 30%).
    • Ratio de Sharpe: del verde (superior a 2) al rojo (inferior a 0).
    • Factor de recuperación: del verde (superior a 2) al rojo (inferior a 1).



  16. Tester: Añadidos varios filtros en el recuadro de resultados de la optimización. Ahora, usted podrá ocultar rápidamente de la lista las pasadas desafortunadas:

    • Donde no ha habido ni una transacción
    • Donde el robot ha tenido pérdidas
    • Donde la reducción ha sido superior al 50%
    • Donde el factor de recuperación ha sido inferior a 1
    • Donde el ratio de Sharpe ha sido inferior a 0.5



  17. Tester: Optimizado sustancialmente el funcionamiento de la red de cálculos en la nube MQL5 Cloud Network. Por ejemplo, ahora, al iniciar nuevamente la optimización del mismo asesor, la red intentará usar los mismos agentes de simulación que se utilizaron antes. Dado que, con bastante probabilidad, todos los entornos comerciales, incluyendo los datos, ya estarán preparados en ellos, los cálculos se podrán iniciar de inmediato.
  18. Documentación actualizada.


La actualización estará disponible a través del sistema Live Update.

 
Hola yo una cuenta real sin gran conocimiento de mi parte y no me responde no puedo acceder ni comprar robots
 

Señores de Metaquotes, yo veo que las cosas estan peor que antes, les sugiero que hagan:

1) Separar el probador del optimizador desde el menú principal del terminal.

2) Cambiar el nombre de la funcion TesterInit y TesterPass a OptimizerInit y OptimizerPass.

3) Den ejemplos BIEN CLAROS DE COMO USAR ESAS FUNCIONES, porque ese tal "Math 3D" NO SIRVE.

Separar probador del optimizador


Den ejemplos claros  

