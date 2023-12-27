Es posible cambiat el lot size copiando señales en esta plataforma?
- 2014.01.14
- www.mql5.com
Muchas gracias por la rápida respuesta Miguel,
He leído toda la documentación al respecto y veo que no, que simplemente se calcula en base al capital que tengas, no entiendo muy bien como funciona a nivel técnico...osea, se pro ratean los lotes que usa el trader con el inversor?
Muchas gracias,
Un saludo.
Perdón, la documentación de ese enlace debe estar anticuada.
Gestión de fondos o ¿cómo elegir el volumen de una operación?
Una de las cuestiones más importantes es la concerniente a la manera en que va a tomar parte el depósito del suscriptor en el comercio. Al resolver esta tarea nos hemos guiado por los mismos principios que durante el funcionamiento de todo el servicio: por la máxima protección de cada integrante del proceso. Como resultado, estamos en posición de proponer al suscriptor una solución bastante segura.
Tras integrar las señales en su terminal y suscribirse a una de ellas, el suscriptor se encuentra ante la disyuntiva de qué parte precisamente del depósito va a usar en el seguimiento de señales. Antes existía la posibilidad alternativa de establecer una proporción entre los volúmenes de las posiciones del suministrador y el suscriptor. Sin embargo, ese sistema no podía garantizar la seguridad del depósito del suscriptor. Por ejemplo, supongamos que el depósito del suministrador era de 30 000$, y el del suscriptor de 10 000$ y se elegió una proporción de 1:1. En la situación cuando el suministrador simplemente espera a la reducción de las pérdidas con una orden bastante grande en cuanto a su volumen, el suscriptor puede perder todo el dinero y cerrar por stop out. O una situación aún peor, cuando el saldo del suministrador cambia inesperadamente (recarga de fondos o retirada de los mismos de la cuenta) mientras que la proporción de volúmenes anteriormente establecida permanece intacta.
Para evitar esto, se ha elegido un sistema de asignación porcentual de la parte del depósito que se usará en el comercio a través de las señales. Este sistema es bastante complejo en el plano técnico, ya que tiene en cuenta las divisas de los depósitos, su conversión y el apalancamiento.
Veamos el funcionamiento del sistema de gestión con un ejemplo:
- Suministrador: saldo 15 000 USD, apalancamiento 1:100
- Suscriptor1: saldo 40 000 EUR, apalancamiento 1:200, tanto por ciento de uso del depósito 50%
- Suscriptor2: saldo 5 000 EUR, apalancamiento 1:50, tanto por ciento de uso del depósito 35%
- Curso EURUSD = 1.2700
Cálculo de la proporción de los volúmenes de las operaciones del suministrador y el suscriptor:
- Proporción de los saldos teniendo en cuenta el porcentaje de uso del depósito:
Suscriptor1: (40 000 * 0,5) / 15 000 = 1,3333 (133.33%)
Suscriptor2: (5 000 * 0,35) / 15 000 = 0,1166 (11.66%)
- Después de considerar los apalancamientos:
Suscriptor1: el apalancamiento del Suscriptor1 (1:200) es mayor que el del suministrador (1:100), por eso la corrección de los apalancamientos no se efectúa
Suscriptor2: 0,1166 * (50 / 100) = 0,0583 (5.83%)
- Después de la corrección teniendo en cuenta el curso de las divisas de los depósitos en el momento del cálculo:
Suscriptor1: 1,3333 * 1,2700 = 1,6933 (169.33%)
Suscriptor2: 0,0583 * 1,2700 = 0,0741 (7.41%)
- Porcentaje total después de redondear (el redondeo se realiza según un algoritmo escalado):
Suscriptor1: 160% o un coeficiente 1.6
Suscriptor2: 7% o un coeficiente 0.07
De esta forma, en dichas condiciones, la operación del Suministrador con un volumen de 1 lote será copiada:
- en la cuenta del Suscriptor2 con un importe del 7% - y un volumen de 0.07 lotes
Tenga cuidado de no confundir el porcentaje de uso del depósito con la proporción del volumen de las operaciones. En el terminal comercial se establece precisamente el porcentaje de uso del depósito, del que se descuenta la proporción del volumen de las operaciones. Esta información se incluye necesariamente en el registro , y en nuestro ejemplo tendrá el aspecto siguiente:
Suscriptor1:
2012.11.12 13:33:23 Signal '1277190': percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 160%
2012.11.12 13:27:55 Signal '1277190': signal provider has balance 15 000.00 USD, leverage 1:100; subscriber has balance 40 000.00 EUR, leverage 1:200
2012.11.12 13:27:54 Signal '1277190': money management: use 50% of deposit, equity limit: 0.00 EUR, deviation/slippage: 1.0 spreads
Suscriptor2:
2012.11.12 13:33:23 Signal '1277191': percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 7%
2012.11.12 13:27:55 Signal '1277191': signal provider has balance 15 000.00 USD, leverage 1:50; subscriber has balance 5 000.00 EUR, leverage 1:50
2012.11.12 13:27:54 Signal '1277191': money management: use 35% of deposit, equity limit: 0.00 EUR, deviation/slippage: 1.0 spreads
Gestión de fondos o ¿cómo elegir el volumen de una operación?
Una de las cuestiones más importantes es la concerniente a la manera en que va a tomar parte el depósito del suscriptor en el comercio. Al resolver esta tarea nos hemos guiado por los mismos principios que durante el funcionamiento de todo el servicio: por la máxima protección de cada integrante del proceso. Como resultado, estamos en posición de proponer al suscriptor una solución bastante segura.
Tras integrar las señales en su terminal y suscribirse a una de ellas, el suscriptor se encuentra ante la disyuntiva de qué parte precisamente del depósito va a usar en el seguimiento de señales. Antes existía la posibilidad alternativa de establecer una proporción entre los volúmenes de las posiciones del suministrador y el suscriptor. Sin embargo, ese sistema no podía garantizar la seguridad del depósito del suscriptor. Por ejemplo, supongamos que el depósito del suministrador era de 30 000$, y el del suscriptor de 10 000$ y se elegió una proporción de 1:1. En la situación cuando el suministrador simplemente espera a la reducción de las pérdidas con una orden bastante grande en cuanto a su volumen, el suscriptor puede perder todo el dinero y cerrar por stop out. O una situación aún peor, cuando el saldo del suministrador cambia inesperadamente (recarga de fondos o retirada de los mismos de la cuenta) mientras que la proporción de volúmenes anteriormente establecida permanece intacta.
Para evitar esto, se ha elegido un sistema de asignación porcentual de la parte del depósito que se usará en el comercio a través de las señales. Este sistema es bastante complejo en el plano técnico, ya que tiene en cuenta las divisas de los depósitos, su conversión y el apalancamiento.
Veamos el funcionamiento del sistema de gestión con un ejemplo:
- Suministrador: saldo 15 000 USD, apalancamiento 1:100
- Suscriptor1: saldo 40 000 EUR, apalancamiento 1:200, tanto por ciento de uso del depósito 50%
- Suscriptor2: saldo 5 000 EUR, apalancamiento 1:50, tanto por ciento de uso del depósito 35%
- Curso EURUSD = 1.2700
Cálculo de la proporción de los volúmenes de las operaciones del suministrador y el suscriptor:
- Proporción de los saldos teniendo en cuenta el porcentaje de uso del depósito:
Suscriptor1: (40 000 * 0,5) / 15 000 = 1,3333 (133.33%)
Suscriptor2: (5 000 * 0,35) / 15 000 = 0,1166 (11.66%)
- Después de considerar los apalancamientos:
Suscriptor1: el apalancamiento del Suscriptor1 (1:200) es mayor que el del suministrador (1:100), por eso la corrección de los apalancamientos no se efectúa
Suscriptor2: 0,1166 * (50 / 100) = 0,0583 (5.83%)
- Después de la corrección teniendo en cuenta el curso de las divisas de los depósitos en el momento del cálculo:
Suscriptor1: 1,3333 * 1,2700 = 1,6933 (169.33%)
Suscriptor2: 0,0583 * 1,2700 = 0,0741 (7.41%)
- Porcentaje total después de redondear (el redondeo se realiza según un algoritmo escalado):
Suscriptor1: 160% o un coeficiente 1.6
Suscriptor2: 7% o un coeficiente 0.07
De esta forma, en dichas condiciones, la operación del Suministrador con un volumen de 1 lote será copiada:
- en la cuenta del Suscriptor2 con un importe del 7% - y un volumen de 0.07 lotes
Tenga cuidado de no confundir el porcentaje de uso del depósito con la proporción del volumen de las operaciones. En el terminal comercial se establece precisamente el porcentaje de uso del depósito, del que se descuenta la proporción del volumen de las operaciones. Esta información se incluye necesariamente en el registro , y en nuestro ejemplo tendrá el aspecto siguiente:
Suscriptor1:
Suscriptor2:
Muchísimas gracias, no me di cuenta que no te respondí, me fue de gran ayuda.
Un saludo :)
hola
el broker con el que trabajo actualmente no me permite hacer copy trading. Alguien podría indicarme algún broker que sí lo permita y que sea competitivo y bueno?
muchas gracias por vuestra ayuda
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Buenos días!!
Llevo en esta comunidad desde la semana pasada, analizando diferentes señales para ver cual me llama más la atención y veo algunas interesantes, pero quería preguntar concretamente, si se puede cambiar el tamaño del lote a la hora de recibir la señal.
Vengo de otras plataformas donde si se puede hacerlo, digamos, hacer mirror a las señales pero te preguntan si quieres usar el mismo lot size que el trader al que copias o quieres cambiarlo, es posible aquí?
Muchas gracias de ante mano.
Un saludo!!