Ayuda tengo una duda con el asesor expertos
Hola amigos tengo una duda con el robot de operacion estoy aprendiendo a usarlo, y cuando abre una operacion y esta ganando yo lo cierro para tener beneficios, pero despues enseguida abre otra operacion automaticamente que yo no queria que abriera. Como lo programo para que cuando yo lo cierre no abra otra operacion?? espero que me ayuden gracias
Amigo, pues eso depende de la lógica para entrar y salir del mercado,
quizás (esto es un ejemplo) la lógica diga:
"Comprar si el precio es mayor a 1.000 y cerrar la orden si el precio llega a 1.100".
entonces (aun sigo a modo de ejemplo) lo que tu haces es cerrar la operación cuando el precio esta en 1.050, por lo que sigue estando activa la lógica para estar en compra (porque el precio aun es mayor a 1.000) y por eso hace una nueva entrada.
Entonces, lo que puedes hacer es:
1. Ver el código (si tienes el código fuente) y cambiar las condiciones de operar y/o gestionar las ordenes. (debes saber programar para hacer esto)
2. Apagar el trading automático antes de cerrar la transacción, Esperas un tiempo (quizás un par de velas ) y después vuelves a encender el trading automático.
3. mejor aun, retirar el robot del gráfico antes de cerrar la transacción, esperas un tiempo (quizas un par de velas) y después vuelves a adjuntarlo al gráfico
la opción 2 y 3, son solo un par de pruebas que debas hacer, y aun así, quizás no sirva, por lo que la opción 1 es la mejor.
Saludos!!!
men tu eres el pro :D me funsionaron hantes de cerrarla quite el auto trading y retire el robot. quisiera despues aprender a programar amigo, gracias!!
amigo y sabes como poner a trabajar a varios robots en varias ventanas al mismo tiempo??
Porque ya intente activar los robots en las diferentes ventanas de divisas pero solo uno opera.
y los demas solo sonrien pero no operan, como hago para que todos se activen al mismo tiempo?
muchas gracias
Amigo, estas hablando de operar en múltiples pares o símbolos, verdad?
te aclaro que puedes poner (normalmente sin problema) un robot por cada par.
Lo que no es normal y/o puede dar errores en la lógica, es poner un robot en el mismo par (en varias ventanas del mismo par), pero con distinto TF, eso si que no conviene
En caso de que no te funcione un robot en mas de un par, puede ser por múltiples razones:
1. el robot esta programado para solo funcionar en un par
2. el robot usa un mismo numero mágico (y no filtra por simbolo [lo que seria un error de programación]), así que si puedes editar el campo de
numero mágico en los inputs, prueba con cambiarlo en cada par.
3. el set o la configuración es muy diferente y debes ajustar una configuración a cada par.
Otra recomendacion, es que no olvides marcar esta casilla cuando cargas un robot al grafico
Saludos!!!
gracias pero no me funsiono, nose si estoy asiendo algo mal yo,
mira esto hice le cambie el numero magico al robot y la casilla de permitir trading automatico. pero sigue activo solo un robot y los demas solo sonrien pero no operan.. si tienes otra idea amigo te lo agradeseria, que tendria que cambiarle o modificarle para q permitiera operar a varios al mismo tiempo?? agradecido
Algún mensaje en estas pestañas que nos oriente mejor?
bueno gracias orita no hay mercado cuando empiese pruevo aver si funsina :)
