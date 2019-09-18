No aparecen algunos símbolos en mt4

Nuevo comentario
 
Ni cryptos ni metales etc.. Desaparecieron de mi mt4?? 
 
De donde? del market watch (CTRL + M) o de la opción Symbols (CTRL + U)?
 
Edwin Artunduaga:
De donde? del market watch (CTRL + M) o de la opción Symbols (CTRL + U)?
En las 2 mi hermano. Ni en market watch, ni en symbols. Que puede ser? 
 

¿Iniciaste sesión con una cuenta de broker? ¿esa cuenta está activa aún?

Verifica con el broker, son ellos los que controlan qué símbolos puedes ver.

 
Edwin Artunduaga:

¿Iniciaste sesión con una cuenta de broker? ¿esa cuenta está activa aún?

Verifica con el broker, son ellos los que controlan qué símbolos puedes ver.

Si claro, estoy activo en mi bróker (ELIMINADO POR EL MODERADOR). Voy a consultarlo con ellos. Gracias
 
Hola buenas tarde.  yo acabe de arbir una cuenta demo directamente del mt5  pero no me salen los simbolo de acciones  ni de los demas  solo el de divisa...   que cosa esta.. ese es  el unico que no uso..  como lo agrego  para  hacer una prueba en esta demo  por  una semana por favor.. que alguien me ayude.. gracias
 
emiliodeoleo:
Hola buenas tarde.  yo acabe de arbir una cuenta demo directamente del mt5  pero no me salen los simbolo de acciones  ni de los demas  solo el de divisa...   que cosa esta.. ese es  el unico que no uso..  como lo agrego  para  hacer una prueba en esta demo  por  una semana por favor.. que alguien me ayude.. gracias

Quizas esto te sirva:

En la ventana observacion de mercado, click derecho en cualquier lugar (o sobre cualquier par) y despues presiona "Mostrar todo" o "show all". 

Nuevo comentario