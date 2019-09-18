No aparecen algunos símbolos en mt4
Ni cryptos ni metales etc.. Desaparecieron de mi mt4??
Hola buenas tarde. yo acabe de arbir una cuenta demo directamente del mt5 pero no me salen los simbolo de acciones ni de los demas solo el de divisa... que cosa esta.. ese es el unico que no uso.. como lo agrego para hacer una prueba en esta demo por una semana por favor.. que alguien me ayude.. gracias
emiliodeoleo:
Quizas esto te sirva:
En la ventana observacion de mercado, click derecho en cualquier lugar (o sobre cualquier par) y despues presiona "Mostrar todo" o "show all".
