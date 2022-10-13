Autorización fallida. Por favor, compruebe los datos de la cuenta de trading.
Buen día, alguien me puede apoyar el porque me sale el siguiente mensaje: "Autorización fallida. Por favor, compruebe los datos de la cuenta de trading." o, donde puedo consultar
Agradezco cualquier ayuda..
Eso normalmente es porque has puesto mal o el usuario o la contraseña o el servidor del broker.
Buen día, alguien me puede ayudar porque me sale el siguiente mensaje: "Autorización fallida" o, donde puedo consultar. Mi cuenta estaba fondeada desde ******** y no puedo ingresar a mi cuenta ni cambiar mi clave y el soporte de ***** no responde, ni mail.
Agradezco cualquier ayuda!! URGENTE
En primer lugar, comprobar que efectivamente estás metiendo las credenciales correctamente.
En caso de que no sea eso...
Yo veo bastante claro lo que ha pasado.
¿Regulación de tu cuenta fondeada? Si la empresa tiene alguna regulación, podrás reclamar o denunciar. En caso contrario, como todo en la vida.
Espero que tengas suerte, pero cuando se trata de recuperar dinero la cosa se complica.
