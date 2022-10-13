Autorización fallida. Por favor, compruebe los datos de la cuenta de trading.

Buen día, alguien me puede apoyar el porque me sale el siguiente mensaje: "Autorización fallida. Por favor, compruebe los datos de la cuenta de trading." o, donde puedo consultar


Agradezco cualquier ayuda..


hcáceres

 
A mí me salía eso cuando caducaba mi cuenta demos que en ese broker solo tenía 1 mes de vigencia luego se bloquea y salía "Autorización fallida"y tenía que abrir otra.

Lo más fácil es que les mandes un mail o llames a tu broker y preguntes que ha pasado y que te lo solucione 


Saludos 
 
Eso normalmente es porque has puesto mal o el usuario o la contraseña o el servidor del broker. 

 
Buen día, alguien me puede ayudar porque me sale el siguiente mensaje: "Autorización fallida" o, donde puedo consultar. Mi cuenta estaba fondeada desde ******** y no puedo ingresar a mi cuenta ni cambiar mi clave y el soporte de ***** no responde, ni mail.

Agradezco cualquier ayuda!! URGENTE

 
En primer lugar, comprobar que efectivamente estás metiendo las credenciales correctamente.

En caso de que no sea eso...

Yo veo bastante claro lo que ha pasado. 


¿Regulación de tu cuenta fondeada? Si la empresa tiene alguna regulación, podrás reclamar o denunciar. En caso contrario, como todo en la vida.

Espero que tengas suerte, pero cuando se trata de recuperar dinero la cosa se complica.

