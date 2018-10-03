Robot alquilado se ha desactivado
Hola, el sábado me entro un virus en mi ordenador y tuve que formatearlo. Hice una copia de seguridad del metatrader y del robot EDGE que había alquilado el 27/09/2018. Una vez que instalé el sistema operativo y metatrader con el el robot EDGE, el robot no funciona. Me podéis ayudar a activarlo de nuevo?. Gracias
tienes que hablar con el desarrollador. En el MQL5 Market hay un proceso de activación, por lo que debe verificar allí cuál es la condición de tu EA: alquilada / adquirido, activaciones restantes, etc.
