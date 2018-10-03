Robot alquilado se ha desactivado

Hola, el sábado me entro un virus en mi ordenador y tuve que formatearlo. Hice una copia de seguridad del metatrader y del robot EDGE que había alquilado el 27/09/2018. Una vez que  instalé el sistema operativo y metatrader con el  el robot EDGE, el robot  no funciona. Me podéis ayudar a activarlo de nuevo?. Gracias

 
ruizmf:

tienes que hablar con el desarrollador. En el MQL5 Market hay un proceso de activación, por lo que debe verificar allí cuál es la condición de tu EA: alquilada / adquirido, activaciones restantes, etc.

;)

 

Lo he intentado y no quiere saber nada.

 

 
ruizmf:

Lo he intentado y no quiere saber nada.

You have 4 activation left. One of them is used on your computer.

What else can I do for you?

 
Por fin, tema solucionado!. Muchas gracias por la ayuda a todos.
