Ayuda con problema VPS

1.- Hace 2 meses alquile un VPS por un mes y lo de di alta en un PC. (Todo funciono O.K., pero ya esta vencido y no lo puedo eliminar y sigue apareciendo en la lista -aunque vencido-).
2.- Recién he alquilado un nuevo VPS en otra computadora y todo funciona OK, pero en la primera PC no puedo hacer que aparezca en la lista el nuevo VPS .
3.- Ya he hecho lo necesario para eliminar el primer VPS de la lista del PC y que aparezca el nuevo, pero no le he logrado.
Alguna sugerencia de como hacerlo? Gracias.
1.- Es normal que no puedas eliminarlo, ya que ese apartado hace de "log" donde queda registro de todos las altas/bajas de VPS's.
2.- El VPS solo aparece en el ordenador con el que lo has alquilado.
3.- ¿¿De la lista del PC?? No entiendo.
Buenos Días;
Quisiera contactar con algún asesor o soporte técnico, ya que presento problemas con la plataforma el vps mql5, lo he alquilado la semana pasada y hoy es el día que no funciona, no me da la opción de migrar. Tampoco tengo la opción de registrar servidor virtual
Muchas gracias.
Quiero dejar bien claro mi inconformidad y desacuerdo con las políticas de cobro de MQL5 en cuanto a los trabajo de los Freelance no realizados por desconocimiento técnico. No veo justo ni razonable bajo ningún motivo lógico que cuando un freelance no realice un trabajo (proyecto o tarea), por desconocimiento de como hacerlo, después de haber visto la descripción de la tarea técnica y aceptarlo, diga que no puede y que se desbloqueará el monto a cobrar. Hasta aquí digamos que está bien (podría suceder), pero lo que que me parece injusto y fuera de orden es que la administración de MQL5 o quien corresponda, le descuenta una comisión al cliente sin que este tenga ninguna responsabilidad en la no realización del trabajo por parte del freelance. En mi caso, el freelance concluyo que no podía realizar la tareas que ya había aceptado y el precio a pagar era de $140, pero al no hacer el trabajo y desbloquear el monto descrito, solo se me devolvió 126$ a mi cuenta, perdiendo 14 dólares. Si la administración si o si quisiera cobrar la comisión, debiera ser al freelance que no realizo el trabajo y no al cliente que solo se convierte en una victima como en este caso. Sé que mis palabras no son agradables, pero lo justo es justo y lo lógico lógico. En honor a la honestidad, espero una respuesta sobre el tema. Saludos
Eso para que la próxima se asegure de escoger bien al desarrollador. Y no estaría tan bien redactada la orden de trabajo para que después de aceptarla el desarrollador diga que no sepa hacerlo.
A saber que le pidió al inicio y que intento que le hiciera luego...no será el primero ni el último que pide algo "sencillo" y luego te acaba pidiendo un EA con redes neuronales o que suba las órdenes a Twitter o una web, etc, etc...por el mismo precio.
Cuenta la leyenda que leerse las normas ayuda...
https://www.mql5.com/es/job/rules
Por cierto, este hilo es trata sobre un problema/duda sobre un VPS. ¿Qué le hizo pensar que este sería buen lugar para su comentario?
Como lo haga todo igual de bien... Así nos luce el pelo.
Hola. respondo a ambos comentarios. Al primero. se supone que si la compañía acepta un Freelace para que ofrezca sus servicios por este medio, debieran estar seguros que es un profesional en lo que ofrece, de lo contrario seria una empresa poco seria.
Al segundo comentario. Escribí en este hilo porque fue lo que encontré más a fin. En cuanto a lo que mencionas de "pedir una cosa y luego cambiarla o agregarle", amigo, te indico que soy muy serio en lo que hago y digo, no soy de doble palabra y si desido cambiar algo, lo haría previa comunicación... así que no juzgues por tu opinión a priori... Y lo mas correcto, si opinas creo que seria para ayudar y no para señalar "errores". Y Sí, leí las condiciones y en ninguna parte indica que debo aceptar la ineficiencia de quien acepte un trabajo y luego no lo haga por las razones que sean.
No dudo que la empresa sea bueno en general. Pero si debieran revisar sus políticas de confiablidad. Sigo señalando que lo que hace la empresa es antiético y con buscar otra empresa no se soluciona el problema, porque ya descontaron un dinero por algo que no tengo responsabilidad.
De nuevo pido disculpas si mis palabras suenas fuerte, pero las cosas hay que señalarlas como son.
Pues menos mal que las leyo...
Estoy un poco de acuerdo con Wilber, no siempre es culpa del cliente que encarga el trabajo, hay muchos freelance con buenas valoraciones que se lanzan a aceptar el trabajo y luego te dicen que no saben, aunque realmente tú hayas descrito bien las funcionalidades que debe tener el AE.
Entiendo que si alguien de MQL5 debe ponerse a revisar las dos versiones en caso de arbitraje eso tiene un coste, pero si el freelance admite que no sabe y rechaza el trabajo no veo justo que MQL5 cobre por un trabajo que no ha hecho....
Las normas son así y hay que aceptarlas, pero en concreto con esta no estoy de acuerdo.
Y para que Miguel Angel no se enfade ;) (volviendo al tema del VPS...) diré que no entiendo por qué los expertos que tienes en el VPS de MQL5 se desincronizan tantas veces....Me encantaría poder sincronizarlos y olvidarme de ellos, pero como me despiste el VPS hace de las suyas y es un auténtico coñazo estar sincronizando cada dos por tres...
A ver...haya o no arbitraje el "trabajo" MQ (MetaQuotes) ya está en pleno derecho de cobrar una comisión. Pone la plataforma, servidores, etc. Si luego el asunto sale rana...mala suerte. Tú piensa que la mayoría de trabajos se realizan por 30$, por lo que hablamos de que MQ va a cobrar 3$. Yo no veo el abuso por ningún lado, la verdad. Además que está en las normas, tan fácil como que si alguien lo ve injusto, que no se aventure a solicitar un trabajo en el área Freelance.
Lo que no puede ser es pasar por el aro y luego si llega el caso tirar pestes del sistema, las normas, etc.
Seamos serios, señores.
