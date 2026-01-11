Discusión sobre el artículo "Cómo crear un panel gráfico de cualquier nivel de complejidad" - página 14

Nuevo comentario
 
Seyedmasoud Hashemi #:

Hola gracias por su tutorial increíble

Estoy tratando de hacer mi propio, en mi panel haciendo clic en un botón el otro debe ser desactivar y ocultar, será ocultar cuando hago clic en el área del botón oculto todavía funciona

Pongo mis códigos aquí si usted me podría ayudar que sería genial

Indicador:

Clase:

Hola, solo quiero preguntar si habeis solucionado este problema. Lo intente hace tiempo para hacer un panel con objetos ocultos, pero cuando minimizo el panel y lo restauro todos los objetos ocultos son visibles y activos.
 

La clase CAppDialog tiene problemas.

Después de al menos un uso para TODOS los nuevos gráficos la propiedad CHART_EVENT_MOUSE_MOVE se convierte en false.

¿Cómo devolver true por defecto?

 

El monitor del portátil no es grande, pero tiene una alta densidad de píxeles. Hay alguna manera de afectar el pequeño tamaño de los controles del panel personalizado?


 
Sunriser #:
El monitor del portátil no es grande, pero tiene una alta densidad de píxeles. ¿Hay alguna manera de afectar el pequeño tamaño de los controles del panel personalizado?
Desplazamientos del tamaño del gráfico
 
lynxntech #:
desviaciones del tamaño del gráfico
¿Puede explicar un poco más de qué está hablando?
 
Sunriser #:
¿Puedes por favor elaborar un poco más de lo que estamos hablando?
No tengo ejemplos, pero he visto códigos de AI, busque allí ejemplos de funciones.
 
Sunriser #:

El monitor del portátil no es grande, pero tiene una alta densidad de píxeles. Hay alguna manera de afectar el pequeño tamaño de los controles del panel personalizado?


Este post responde a una pregunta diferente, pero está relacionada con la tuya y las pantallas muestran dónde están los tamaños de la cabecera del panel. Echa un vistazo al siguiente post también, la cabecera se expande programáticamente allí. Tal vez te de una pista de donde escarbar.
 

https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935


la imagen del comentario se abre solo con vpn????? en opera y edge no se abre asi como asi, solo un marco

 
lynxntech #:

https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935


la imagen del comentario se abre solo con vpn????? en opera y edge no se abre asi como asi, solo un marco

Efectivamente))) Que curioso. Por lo visto, estaba escribiendo un mensaje y se me encendió la vpn, como resultado, la foto se fue a algún servidor problemático.

Por comodidad la subiré de nuevo, al mismo tiempo el tamaño se reducirá 2 veces:


 
Sunriser #:

Efectivamente))) Cosa curiosa. Al parecer estaba escribiendo un mensaje y estaba encendido vpn, como resultado, la imagen fue a algún servidor problemático.

Para mayor comodidad voy a subirlo de nuevo, al mismo tiempo, el tamaño se reducirá en 2 veces:


Mira el archivo /MQL5/Include/Controls/Defines.mqh - todas las constantes estan definidas como pixels(!), asi que cuando cambias DPI todo "flota". Si quieres arreglarlo rapidamente, necesitas redefinir todas estas constantes en tu codigo.
1...789101112131415
Nuevo comentario