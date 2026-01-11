Discusión sobre el artículo "Cómo crear un panel gráfico de cualquier nivel de complejidad" - página 14
Hola gracias por su tutorial increíble
Estoy tratando de hacer mi propio, en mi panel haciendo clic en un botón el otro debe ser desactivar y ocultar, será ocultar cuando hago clic en el área del botón oculto todavía funciona
Pongo mis códigos aquí si usted me podría ayudar que sería genial
Indicador:
Clase:
La clase CAppDialog tiene problemas.
Después de al menos un uso para TODOS los nuevos gráficos la propiedad CHART_EVENT_MOUSE_MOVE se convierte en false.
¿Cómo devolver true por defecto?
El monitor del portátil no es grande, pero tiene una alta densidad de píxeles. Hay alguna manera de afectar el pequeño tamaño de los controles del panel personalizado?
desviaciones del tamaño del gráfico
¿Puedes por favor elaborar un poco más de lo que estamos hablando?
https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935
la imagen del comentario se abre solo con vpn????? en opera y edge no se abre asi como asi, solo un marco
Efectivamente))) Que curioso. Por lo visto, estaba escribiendo un mensaje y se me encendió la vpn, como resultado, la foto se fue a algún servidor problemático.
Por comodidad la subiré de nuevo, al mismo tiempo el tamaño se reducirá 2 veces:
