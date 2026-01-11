Discusión sobre el artículo "Cómo crear un panel gráfico de cualquier nivel de complejidad" - página 15
Mira el archivo /MQL5/Include/Controls/Defines.mqh - todas las constantes estan definidas como pixels(!), asi que todo "flota" cuando se cambia el DPI. Si quieres arreglarlo rapidamente, necesitas redefinir todas estas constantes en tu codigo.
Gracias. Hice en mi código así, se hizo conveniente para arrastrar la ventana y pulse la cruz para cerrar la ventana.
Pero para escalar los iconos de los botones (minimizar/cerrar) necesitas escarbar en otro sitio, aparentemente: BmpButton.mqh, ChartObjectsBmpControls.mqh, etc.
Los iconos son de mapa de bits - se almacenan como archivos bmp en el directorio MQL5/Include/Controls/res/ - si los agrandas, se verán mal. Idealmente, usted necesita un subdirectorio separado (como /hires/) y generar imágenes con buena calidad para él y los enlaces directos de recursos de las fuentes a la misma.
Sólo si lo redefines todo rígidamente, como hicieron para las macros, entonces en un monitor normal será un tamaño gigante. Es decir, la solución es sólo "para usted". En el buen sentido, es necesario definir tamaños e imagenes dinamicamente, es decir, escribir un wrapper MQL5 que analice el DPI actual.