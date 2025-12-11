Discusión sobre el artículo "Principios de funcionamiento y ventajas de las señales comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5" - página 36
Acabo de aplicar la fórmula: (500/358) * 1 = 1,3 lotes. Pls corregirme la fórmula debe incorporar el efecto de margen requerido también.
Sigo sin entender, el hecho es que con tales cargas de depósito obtendrá una llamada de margen tarde o temprano.
Vuelve a leer tu post inicial por favor, creo que has confundido saldos con cargas de depósito.
"Supongamos que mi depósito es de 500 con un apalancamiento de 100:1, mientras que el saldo del proveedor es de 356 con el mismo apalancamiento de 100:1, por lo que el máximo de lotes abiertos es de 1,3". Ahora, teniendo en cuenta el margen requerido de cada par de divisas, será de alrededor de $ 150-200 para 1,3 lotes que es hasta el 40% de mi saldo y ciertamente no es recomendable para la gestión de riesgos pov. ¿Qué me recomendaría en esta situación?"
Si la carga de su depósito es del 50% es bastante aceptable, el 500 me hizo decirle que es enorme.
Máxima carga de depósito = Máxima protección del capital, ¿no?
Cuanto menor sea la carga máxima de depósito, mejor para su cuenta.
1,3 lotes para una cuenta de 500 $ parece demasiado, sí.
El máximo de lotes abiertos no debe superar el ____% de su saldo.
No hay una respuesta definitiva a esta pregunta, depende de su estilo de negociación, el riesgo asumido y muchos otros factores.
Algunos dicen que el tamaño de operación ideal es 0,01 por cada 1.000 $ por operación, otros dicen 0,01 por cada 3.000 $, algunos otros pueden abrir 0,10 por cada 1.000 $.
En realidad, todo es cuestión de gestión del riesgo.
También depende del número de operaciones que se abrirán simultáneamente, algunas estrategias tienen sólo 1 operación abierta a la vez, otras estrategias pueden tener docenas.Personalmente me siento cómodo con cualquier cosa alrededor de 0.01-0.03 por $1000/trade y una carga de depósito por debajo del 50%, pero todo esto es muy objetivo.
Hola,
Tengo una duda me gustaria cambiar el porcentaje de mi deposito a utilizar, ¿donde puedo acceder para reconfigurar esta opcion de la señal que suscribi?
Un saludo
Tiene que ir a MT4/5 >> Herramientas >> Opciones >> Señales >> No utilizar más de: ... del depósito.
Si está utilizando MQL5 VPS, tiene que hacer clic en el: Enable realtime signal subscritpion option y sincronizar su nueva configuración de suscripción de señal a su MQL5 VPS de nuevo (haga clic derecho en su MQL5 VPS >> Sincronizar señal sólo.
Lea lo siguiente de la documentación ... Cómo suscribirse a una señal - Señales comerciales y Copy Trading - Ayuda de MetaTrader 5