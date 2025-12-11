Discusión sobre el artículo "Principios de funcionamiento y ventajas de las señales comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5" - página 36

Nuevo comentario
 
Sorsys #:
Acabo de aplicar la fórmula: (500/358) * 1 = 1,3 lotes. Pls corregirme la fórmula debe incorporar el efecto de margen requerido también.

Sigo sin entender, el hecho es que con tales cargas de depósito obtendrá una llamada de margen tarde o temprano.

 
Eleni Anna Branou #:

Sigo sin entenderlo, el hecho es que con semejantes cargas de depósito tarde o temprano tendrás un margin call.

  1. Proveedor: saldo 358 USD, apalancamiento 1:100
  2. Suscriptor: saldo 1000 USD, apalancamiento 1:100, porcentaje de carga de depósito 50%.
  3. Lotes máximos abiertos: (500/358) * 1 = 1,3 lotes
"Con tales cargas de depósito tarde o temprano se producirá un ajuste de márgenes"

Mi respuesta: Por lo tanto, creo que la fórmula debe incorporar también el requisito de margen, de modo que con tales cargas de depósito debería haber una cifra racional para los lotes abiertos máximos.

¿Lo pillo o me estoy perdiendo algo?

 
Sorsys #:
  1. Proveedor: saldo 358 USD, apalancamiento 1:100
  2. Suscriptor: saldo 1000 USD, apalancamiento 1:100, porcentaje de carga del depósito 50%.
  3. Máximo de lotes abiertos: (500/358) * 1 = 1,3 lotes
"con tales cargas de depósito, tarde o temprano se producirá un ajuste de márgenes"

Mi respuesta: Por lo tanto, creo que la fórmula tiene que incorporar el requisito de margen también para que con tales cargas de depósito debe haber una cifra racional para los lotes máximos abiertos.

¿Lo pillo o me estoy perdiendo algo?

Vuelve a leer tu post inicial por favor, creo que has confundido saldos con cargas de depósito.

"Supongamos que mi depósito es de 500 con un apalancamiento de 100:1, mientras que el saldo del proveedor es de 356 con el mismo apalancamiento de 100:1, por lo que el máximo de lotes abiertos es de 1,3". Ahora, teniendo en cuenta el margen requerido de cada par de divisas, será de alrededor de $ 150-200 para 1,3 lotes que es hasta el 40% de mi saldo y ciertamente no es recomendable para la gestión de riesgos pov. ¿Qué me recomendaría en esta situación?"

Si la carga de su depósito es del 50% es bastante aceptable, el 500 me hizo decirle que es enorme.

 
Eleni Anna Branou #:

Vuelve a leer tu post inicial por favor, creo que has confundido saldos con cargas de depósitos.

"Supongamos que mi depósito es de 500 con un apalancamiento de 100:1, mientras que el saldo del proveedor es de 356 con el mismo apalancamiento de 100:1, por lo que los lotes máximos abiertos son de 1,3". Ahora, teniendo en cuenta el margen requerido de cada par de divisas, será de alrededor de $ 150-200 para 1,3 lotes que es hasta el 40% de mi saldo y ciertamente no es recomendable para la gestión de riesgos pov. ¿Qué me recomendarías en esta situación?"

Si su carga de depósito es del 50% es bastante aceptable, el 500 me hizo decirle que es enorme.

Carga máxima del depósito = Protección máxima del capital, ¿no?

Con el 50% de carga máxima de depósito (500 de saldo) , 1,3 lotes abiertos máximos parece injustificable. Es demasiado y un margin call es inevitable. ¿Qué opina usted?
 
Sorsys #:
Máxima carga de depósito = Máxima protección del capital, ¿no?

Con una carga máxima de depósito del 50% (500 de saldo), 1,3 lotes abiertos máximos parece injustificable. Es demasiado y una llamada de margen es inevitable. ¿Qué opina usted?

Cuanto menor sea la carga máxima de depósito, mejor para su cuenta.

1,3 lotes para una cuenta de 500 $ parece demasiado, sí.

 
Eleni Anna Branou #:

Cuanto menor sea la carga máxima del depósito, mejor para su cuenta.

1,3 lotes para una cuenta de 500 $ parece demasiado, sí.

Los lotes máximos abiertos no deben superar ____% de su saldo.

Por favor, rellene el espacio en blanco.
 
Sorsys #:
El máximo de lotes abiertos no debe superar el ____% de su saldo.

Por favor, rellene el espacio en blanco.

No hay una respuesta definitiva a esta pregunta, depende de su estilo de negociación, el riesgo asumido y muchos otros factores.

Algunos dicen que el tamaño de operación ideal es 0,01 por cada 1.000 $ por operación, otros dicen 0,01 por cada 3.000 $, algunos otros pueden abrir 0,10 por cada 1.000 $.

En realidad, todo es cuestión de gestión del riesgo.

También depende del número de operaciones que se abrirán simultáneamente, algunas estrategias tienen sólo 1 operación abierta a la vez, otras estrategias pueden tener docenas.

Personalmente me siento cómodo con cualquier cosa alrededor de 0.01-0.03 por $1000/trade y una carga de depósito por debajo del 50%, pero todo esto es muy objetivo.
 

Hola,

Tengo una duda me gustaria cambiar el porcentaje de mi deposito a utilizar, ¿donde puedo acceder para reconfigurar esta opcion de la señal que suscribi?

Un saludo

 
Luis Maria Baptista Pina Soares #:

Hola,

Tengo una duda me gustaría cambiar el porcentaje de mi depósito que se utilizará, ¿dónde puedo acceder a reconfigurar esta opción de la señal que he suscrito?

Un saludo

Tiene que ir a MT4/5 >> Herramientas >> Opciones >> Señales >> No utilizar más de: ... del depósito.

Si está utilizando MQL5 VPS, tiene que hacer clic en el: Enable realtime signal subscritpion option y sincronizar su nueva configuración de suscripción de señal a su MQL5 VPS de nuevo (haga clic derecho en su MQL5 VPS >> Sincronizar señal sólo.

 
@Luis Maria Baptista Pina Soares #: Tengo una duda me gustaría cambiar el porcentaje de mi depósito que se utilizará, ¿dónde puedo acceder a reconfigurar esta opción de la señal que he suscrito?

Lea lo siguiente de la documentación ... Cómo suscribirse a una señal - Señales comerciales y Copy Trading - Ayuda de MetaTrader 5


1...293031323334353637
Nuevo comentario