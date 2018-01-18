Ha desaparecido parte de la sesión de hoy del DAX 30
Buenas tardes. Hoy entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, se ha quedado colgada la cotización del GER 30 y las posiciones abiertas no han seguido el movimiento del mercado, sino que cuando se ha reanudado lo ha hecho en el precio que había a las 5, perdiendose los beneficios que yo tenía que recoger en un take profit al que , al saltarse los movimientos de 6 horas, no ha llegado . Me gustaría una explicación all respecto. No entiendo bien como un mercado que estaba alcista han desaparecido sus movimientos en esa franja de tiempo y me ha hecho perder dinero.
Los datos de las cotizaciones te los suministra tu broker, por lo tanto es con el con quien tienes que hablar.
En realidad era una cuenta demo directamente con metatrader 5, pero necesito saber como funciona exactamente y que pasa en estos casos antes de hacerlo con dinero real. Así que no hay ningún broker. Gracias
Es una demo de broker....las demo de MetaQuotes no ofrecen indices. Fíjate en el titulo de la ventana "HalifaxPlus-Demo"...pues ese es el broker (Australiano).
Y lo que pasa es lo que te he dicho....te pones en contacto con el broker llegado el caso, como es lógico.
Por cierto, los futuros sobre indices caducan (roll-over)...infórmate sobre ello y asegurate que no haya caducado hoy y enlazado con el nuevo (de ahí tal vez el parón).
Pero lo dicho, llegado el caso, y según el caso que expones, te tienes que poner en contacto con el broker, aquí poco o nada te podemos decir si un instrumento se te queda congelado y/o pierdes dinero.
Si tal y como indicas el indice ha podido caducar, para que yo pueda entender el funcionamiento, no deberían de haberse cerrado mi posición en ese caso ?
No necesariamente. Hay brokers que van empalmando los diferentes roll-overs sobre un mismo instrumento y otros generan uno nuevo en cada vencimiento.
Primero deberías asegurarte de si hubo o no vencimiento, que lo dudo, ya que el ultimo fue el 13/12/2017 y el próximo sera en marzo...pero bueno, no esta de más asegurarse y descartar que sea algo de eso, ya que aquí cada broker, y más un market maker, hace, deshace, y se inventa lo que le da la gana.
El caso es que si en la gráfica no ves que el precio haya llegado, no hay motivo para el cierre. No tiene más historia...
Veo que te salto el SL....donde tenias el TP?
Lo tenia puesto para que hubiera saltado si no se hubiera interrumpido el mercado, porque la gráfica no es real. El ger30 llegó a los 13.342 a las 12 de la mañana y yo tenia el sl sobre los 13.280, pero la gráfica no es real, ya que si ves nunca llegó a esa cifra
Lo tenia puesto para que hubiera saltado si no se hubiera interrumpido el mercado, porque la gráfica no es real. El ger30 llegó a los 13.342 a las 12 de la mañana y yo tenia el sl sobre los 13.280, pero la gráfica no es real, ya que si ves nunca llegó a esa cifra
Es que todo influye....broker de mírame y no me toques, cuenta demo, cotización (suponemos) que sobre un futuro (no es 'cash') que no sabemos si hubo o no vencimiento.
En vaya trampa te has metido...
En fin, suerte!
