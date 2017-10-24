Realizar mas de 200 simulaciones en el strategy tester de MT4
Estimados Traders
cada vez que hago una simulación de un EA con mas de 199 combinaciones en el strategy tester de MT4, se producen los siguientes problemas, 1.- la ejecucion de las distintas combinaciones de parámetros se realiza en forma desordenada, 2.- No se ejecutan todas las combinaciones previamente parametrizadas, 3.- normalmente es necesario probar mucho mas de 200 combinaciones y es una tarea desgastante tener que repetir y repetir las simulaciones para cubrir el espectro de parámetros deseados.
Alguien me podría ayudar a solucionar esto.
de antemano gracias
saludos
Jorge G.
Eso es debido a que tienes activada la opción de Algoritmo genético (en la ventana de Propiedades del Experto). Puedes desactivarla como te indico en la imagen:
Con esta opción, las optimizaciones se hacen más rápidas, pero no se prueban todas las combinaciones posibles, sino que el algoritmo, dependiendo de los resultados de las combinaciones previas, va digamos, decantándose por unas ciertas combinaciones de parámetros (los que mejor resultados van dando, más o menos) y desechando otras.
En general, cuando tienes muchos parámetros que analizar y con unos rangos de valores elegidos muy amplios, es mejor tener activada esta opción, ya que no suele ser necesario revisar todas las combinaciones posibles, sino solamente las que más se van aproximando a los mejores resultados que se van obteniendo, y gracias a ello, la optimización se hace más rápida.
No obstante, si para ti es vital que se prueben todas las combinaciones posibles, como te digo, solo tienes que desactivar esta opción.
Puedes leer algunos artículos que hablan sobre este tema:
https://www.mql5.com/es/articles/1409
https://www.mql5.com/es/articles/1408
https://www.mql5.com/es/articles/55
https://www.mql5.com/es/articles/2225
Además de esto, tengas activado el algoritmo genético o no, normalmente viene activada una opción para que solo se muestren los resultados "útiles" de la optimización (es decir, aquellos pases en los que se acaba con beneficios y no con pérdidas). Si quieres que te aparezcan todos los resultados, tanto positivos como negativos, una vez iniciada la optimización, tendrías que desactivar también la opción de "Omitir resultados inútiles", a la que se accede mediante botón derecho del ratón, en la pestaña de Resultados de la Optimización, tal como te muestro en la imagen:
Saludos.
Muchas gracias por la información !!
De nada. Un placer. Saludos.
Excelente, era la informacion que necesitaba, muchas gracias!!
Excelente, era la informacion que necesitaba, muchas gracias!!
