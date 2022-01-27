Como limitar la pérdida diaria?

Anular la posibilidad de operar al llegar al limite diario.
 
vinini:
Anular la posibilidad de operar al llegar al limite diario.

Cerrando operaciones y dejando de operar?

Vamos a ver...de que hablamos? De MQL4 o MQL5? Sabes programar? Etc...

Nunca dejara de sorprenderme como aquí la gente entra, suelta su duda o problema y esperan que seamos adivinos.

Argumenta un poco...es gratis.

Por cierto, bienvenido a la comunidad y esas cosas...

 

Imanol Salazar Garcia:

Yo, pienso que para ingresar en una operaracion tienes que arriesgar poco porcentaje de tu cuenta, una cantidad aceptable que te permitas perder pero que no te afecte psicologicaménte como trader 

 
Miguel Angel Vico Alba:

Jajajaajaj, me has hecho reír joderr
 

Hola a todos.

Ya que existe el tema (Título del hilo), quisiera redundar en la pregunta: Cómo lograr programar un límite de pérdidas diárias cuando haya posiciones abiertas?

Contextualizo un poco: Tengo conocimientos limitados ern programación, pero entiendo un poco; estoy creando un EA básico el cual dejo activo durante algunas horas del día, pero como sabemos todos el mercado es impredecible al 100%, así pues quiero lograr programar una rutina que quede activa durante el tiempo que el EA esté funcionando y que permita controlar el nivel de pérdida, de tal manera que al llegar al límite establecido, el EA se desactive.

Agradezco de antemano a los gurús que me puedan ayudar al respecto.

Saludos desde Colombia.

 
vinini:
Anular la posibilidad de operar al llegar al limite diario.
MelliTrader Pro #:

Hola a todos.

Tenéis que manejar el historial para hacer el cálculo.

HistorySelect - Funciones comerciales - Manual de referencia de MQL5 - manual de usuario para el lenguaje del trading algorítmico/automático para MetaTrader 5

David Diez #:

Tenéis que manejar el historial para hacer el cálculo.

Gracias David por la información. Voy a revisar el tema para manejo de Historial. 
 
MelliTrader Pro #:

Hola a todos.

Paísano ya EA para eso si gusta hablamos en mjs privado
 
MelliTrader Pro #:

Hola a todos.

Hola, 

No probé el código pero si no funciona, te servirá de guía. Saludos

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Prueba.mq5 |
//|                                                Simón Del Vecchio |
//|                    https://www.mql5.com/es/users/simondelvecchio |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Simón Del Vecchio"
#property link      "https://www.mql5.com/es/users/simondelvecchio"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Includes                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Objetos                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
CTrade Trade;
CPositionInfo Posicion;
CAccountInfo Cuenta;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Inputs                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
input double MaxPerdida = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Variables globales                                               |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Función de inicialización del EA                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   DetenerPerdidas();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void DetenerPerdidas()
  {
//Si llevo una pérdida mayor a la aceptada, cerrar todas las posiciones y detener el EA
   if(Cuenta.Balance() - Cuenta.Equity() > MaxPerdida)
     {
      //Cerrar posiciones
      for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--)
        {
         Posicion.SelectByIndex(i);
         Trade.PositionClose(Posicion.Ticket(), -1);
        }
      //Detener el EA
      ExpertRemove();
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
