Como limitar la pérdida diaria?
Anular la posibilidad de operar al llegar al limite diario.
Cerrando operaciones y dejando de operar?
Vamos a ver...de que hablamos? De MQL4 o MQL5? Sabes programar? Etc...
Nunca dejara de sorprenderme como aquí la gente entra, suelta su duda o problema y esperan que seamos adivinos.
Argumenta un poco...es gratis.
Por cierto, bienvenido a la comunidad y esas cosas...
Hola a todos.
Ya que existe el tema (Título del hilo), quisiera redundar en la pregunta: Cómo lograr programar un límite de pérdidas diárias cuando haya posiciones abiertas?
Contextualizo un poco: Tengo conocimientos limitados ern programación, pero entiendo un poco; estoy creando un EA básico el cual dejo activo durante algunas horas del día, pero como sabemos todos el mercado es impredecible al 100%, así pues quiero lograr programar una rutina que quede activa durante el tiempo que el EA esté funcionando y que permita controlar el nivel de pérdida, de tal manera que al llegar al límite establecido, el EA se desactive.
Agradezco de antemano a los gurús que me puedan ayudar al respecto.
Saludos desde Colombia.
Tenéis que manejar el historial para hacer el cálculo.
Tenéis que manejar el historial para hacer el cálculo.
HistorySelect - Funciones comerciales - Manual de referencia de MQL5 - manual de usuario para el lenguaje del trading algorítmico/automático para MetaTrader 5
Hola,
No probé el código pero si no funciona, te servirá de guía. Saludos
//+------------------------------------------------------------------+ //| Prueba.mq5 | //| Simón Del Vecchio | //| https://www.mql5.com/es/users/simondelvecchio | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Simón Del Vecchio" #property link "https://www.mql5.com/es/users/simondelvecchio" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Includes | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Objetos | //+------------------------------------------------------------------+ CTrade Trade; CPositionInfo Posicion; CAccountInfo Cuenta; //+------------------------------------------------------------------+ //| Inputs | //+------------------------------------------------------------------+ input double MaxPerdida = 100; //+------------------------------------------------------------------+ //| Variables globales | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de inicialización del EA | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { DetenerPerdidas(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void DetenerPerdidas() { //Si llevo una pérdida mayor a la aceptada, cerrar todas las posiciones y detener el EA if(Cuenta.Balance() - Cuenta.Equity() > MaxPerdida) { //Cerrar posiciones for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { Posicion.SelectByIndex(i); Trade.PositionClose(Posicion.Ticket(), -1); } //Detener el EA ExpertRemove(); } } //+------------------------------------------------------------------+
