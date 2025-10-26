Indicadores: Ind_2 Line+1 - página 2
#include <PromediosMovibles.mqh>
#include <EvgeTrofi\MoneyManagment.mqh>.
Eliminar EvgeTrofi
No puedo compilar el indicador, he añadido el colector al incloud, ¿cuál podría ser el problema?
no se puede abrir incloud - ruta innecesaria se especifica
aquí está la solución.
https://www.mql5.com/ru/forum/8666#comment_1520013
Me doy cuenta de que ha sido de 5 años, pero todavía puede ser relevante....
¡¡¡es relevante para mí - lo conecto a mis oficios a mí mismo !!!
gracias por mt5, pero usted ha invertido, de hecho, usted ha arruinado el pavo ... Si usted no tenía cuidado, usted ha puesto a cero los índices en la diana. ¡¡¡¡Y la función StringUpper, ¿por qué tirar de esta vieja cosa del pasado, sólo problemas a causa de ella para los que intercambian adjunta sufijo a la pareja. bien en 2012, pero hoy en mt5 esta cola de pavo real para meter in!!!! )))
¿Se puede rehacer teniendo en cuenta el "nuevo"?
StringUpper
¿Quizás podrías rehacerlo pensando en lo "nuevo"?
Miraré StringUpper y lo quitaré: lo quitaré: escribe explícitamente los caracteres correctamente, estará bien y miraré la inversa (haré cambios si es necesario) y el fin de semana lo publicaré aquí......
De acuerdo. Gracias.
aquí está el oc en el archivo adjunto. Reverse ok cuenta con más, no con menos (diferencia).
Hace la suma - con reversa como debe ser. Hacer en sentido inverso si sólo el segundo símbolo de propagación y ok.
Usted es bienvenido a usarlo, pronto voy a escribir un robot utilizando este indicador como well......
Entendido. Aceptado. Instalado. Gracias.