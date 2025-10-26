Indicadores: Ind_2 Line+1 - página 2

Nuevo comentario
 
No puedo compilar el indicador, he añadido colector a inclad, ¿cuál puede ser el problema?
 
Uladzislau Miarzlou error en elcódigo, ábrelo en el metaeditor y verás que el autor especificó una ruta extra a la carpeta, al parecer donde tenía el programa, borra esta ruta y compila.

#include <PromediosMovibles.mqh>

#include <EvgeTrofi\MoneyManagment.mqh>.

Eliminar EvgeTrofi

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений
  • www.mql5.com
Раздел содержит следующие описания: Коды возврата торгового сервера – анализ результатов отправки торгового запроса , отправленного функцией...
 
Uladzislau Miarzlou #:
No puedo compilar el indicador, he añadido el colector al incloud, ¿cuál podría ser el problema?

no se puede abrir incloud - ruta innecesaria se especifica

aquí está la solución.

https://www.mql5.com/ru/forum/8666#comment_1520013

Me doy cuenta de que ha sido de 5 años, pero todavía puede ser relevante....

¡¡¡es relevante para mí - lo conecto a mis oficios a mí mismo !!!

Индикаторы: Ind_2 Line+1
Индикаторы: Ind_2 Line+1
  • 2012.11.07
  • Automated-Trading
  • www.mql5.com
Индикатор арбитражной ситуации для спреда, состоящего из двух инструментов.
 
gracias por mt5, pero usted ha invertido, de hecho, usted ha arruinado el pavo ... Si usted no tenía cuidado, usted ha puesto a cero los índices en la diana. ¡¡¡¡Y también StringUpper función, ¿por qué tirar de esta vieja cosa del pasado, sólo problemas a causa de ella para los que intercambian adjunta sufijo a la pareja. bien en 2012, pero hoy en mt5 esta cola de pavo real para meter in!!!! )))
 
redneedle #:
gracias por mt5, pero usted ha invertido, de hecho, usted ha arruinado el pavo ... Si usted no tenía cuidado, usted ha puesto a cero los índices en la diana. ¡¡¡¡Y la función StringUpper, ¿por qué tirar de esta vieja cosa del pasado, sólo problemas a causa de ella para los que intercambian adjunta sufijo a la pareja. bien en 2012, pero hoy en mt5 esta cola de pavo real para meter in!!!! )))

¿Se puede rehacer teniendo en cuenta el "nuevo"?

 
redneedle #:
StringUpper
al982 #:

¿Quizás podrías rehacerlo pensando en lo "nuevo"?

Miraré StringUpper y lo quitaré: lo quitaré: escribe explícitamente los caracteres correctamente, estará bien y miraré la inversa (haré cambios si es necesario) y el fin de semana lo publicaré aquí......

 
Roman Shiredchenko #:

Voy a mirar StringUpper, quitarlo: escribir explícitamente los caracteres correctos tendrá que estar bien y al revés se verá (voy a hacer ediciones si es necesario) y el fin de semana de estos, voy a publicar aquí......

De acuerdo. Gracias.

 

aquí está el oc en el archivo adjunto. Reverse ok cuenta con más, no con menos (diferencia).

Hace la suma - con reversa como debe ser. Hacer en sentido inverso si sólo el segundo símbolo de propagación y ok.

Usted es bienvenido a usarlo, pronto voy a escribir un robot utilizando este indicador como well......


Archivos adjuntos:
ind_2_linep1.mq5  40 kb
 
Roman Shiredchenko #:

aquí está el oc en el archivo adjunto. Reverse ok cuenta con más, no menos (diferencia).

Hace la suma - con reversa como debe ser. Hace en reversa si solo el segundo símbolo de spread y ok.

Usted es bienvenido a usarlo, pronto voy a escribir un robot utilizando este indicador como well......


Entendido. Aceptado. Instalado. Gracias.

 
Hola a todos. ¿ Me podeis decir como cargar el indicador Ind_2 Line+1 en MT5 ? No lo consigo. Me lo podeis explicar con detalle por favor, lo necesito de verdad. Gracias.
123
Nuevo comentario