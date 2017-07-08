cierre de operación a la inversa!
Yo lo que puedo decir que si que he visto es que los datos de precios de las cuentas demo suelen tener ademas de un retraso por lo general, anomalias, faltan barras ... etc. Vamos un desastre.
Estos son los precios en mi cuenta real y como ves el precio no ha llegado a tu stop loss.
Creo que te han bufado 30 pips de la manera mas sublime que he visto jamás. XDD
en mi cuenta demo abrí una operación en corto, resulta que se me cerro cuando llego al take profit, pero como si hubiese llegado al stop loss, o sea dándome perdida cuando tendría que haberme dado ganancias, me pareció por lo menos raro, es común que se de este tipo de error? es un error o hay algo que no estoy comprendiendo? no me gustaria que me suceda en una cuenta real!! (en la imagen muestro con una flecha roja la barra donde se dio el cierre
|212391095
|03/07/2017 21:05:46
|vender
|0.50
|GBPUSD
|1.29389
|1.29550
|1.29330
|04/07/2017 00:00:49
|1.29550
|0.00
|0.00
|-0.93
|-80.50
Motivo por el que salto el SL? Fácil, sencillo y para toda la familia....medianoche, apertura de spreads. Misterio resuelto.
Respecto a lo que comenta el compañero Imanol; Es cierto que siempre han existido diferencias entre demo/real...pero la verdad es que desde hace varios años cada vez son menos, exactamente desde que se dieron cuenta que si la gente palmaba en demo por ponerles piedras en el camino ¿que interés podrían tener posteriormente en abrir una real? Cero.
Antes de abrir una demo busca que haya un mínimo de "compromiso" de hacer las cosas bien por parte del broker.
Pues si que es verdad, en gbpusd a menudo (por lo que he visto) por la noche aparecen unos spreads de locura por eso de la apertura, alguna vez me ha pillado dentro de mercado y la verdad es que acojona y todo, te puede fastidiar bien los limites.
Pues si que es verdad, en gbpusd a menudo (por lo que he visto) por la noche aparecen unos spreads de locura por eso de la apertura, alguna vez me ha pillado dentro de mercado y la verdad es que acojona y todo, te puede fastidiar bien los limites.
En cuanto vi la hora del cierre (04/07/2017 00:00:49), pensé "blanco y en botella...", jejej
Un saludo y suerte con el nuevo proyecto. ;)
En cuanto vi la hora del cierre (04/07/2017 00:00:49), pensé "blanco y en botella...", jejej
Un saludo y suerte con el nuevo proyecto. ;)
Gracias Miguel Angel, acabo de ver que tu también iniciaste la semana pasada con una nueva señal "Tsunami" y has tenido una buena salida!! jeje. Mucha suerte con ello, yo muy muy pronto voy a crear la mía también (señal), crucemos todos los dedos y que el mercado se comporte como se tiene que comportar! jaja.
Un saludo compañero.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
en mi cuenta demo abrí una operación en corto, resulta que se me cerro cuando llego al take profit, pero como si hubiese llegado al stop loss, o sea dándome perdida cuando tendría que haberme dado ganancias, me pareció por lo menos raro, es común que se de este tipo de error? es un error o hay algo que no estoy comprendiendo? no me gustaria que me suceda en una cuenta real!! (en la imagen muestro con una flecha roja la barra donde se dio el cierre