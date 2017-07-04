Opinion Estrategia Robot
Me gustaria saber opiniones a la visa de estos resultados periodo 01/01/2015 a 01/06/17 GBPUSD 2M.
A mi lo que me gustaría es poder descifrar algo de lo que ahí pone...no se ve un mojón, compañero.
Ahora si se ve ;-)
No tiene mala pinta. No obstante mi consejo es que hagas pruebas de estrés y te asegures que no es una sobreoptimización.
Saludos y suerte!
Pones 3 mil y en dos años te devuelve 1 millón y pico?? :D
Me ofrezco a examinar la solidez de la estrategia, me la explicas y te hago los análisis que quieras.
Todo sea por ayudar hombre! jaja
La estrategia la desconozco por qué es un robot del market comprado por lo tanto bloqueado.
En MT4 es fácil hacer robots basados en ticks que sean la polla en cebolla en un BT, hablando alto y claro si me lo permite.
Le aconsejo que trabaje con MT5, donde los BT's son mas "creíbles" y se tienen en cuenta factores como el retraso (latencia), spreads dinámicos, etc...factores que justamente hacen de filtro para detectar y descartar ese tipo de EA's fraudulentos.
Ojo, no estoy diciendo que todos los EA's de MT4 sean malos, solo algunos que están basados exclusivamente en ticks. Como es lógico, un grid o en un martingala, que trabaja en rangos en plan "cada 30 pips abre una operación"...ahí lógicamente no hay trampa ni cartón.
En MT4 para salir de dudas no le queda otra que alquilarlo y ponerlo en una demo para ver que hace en vivo.
