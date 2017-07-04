Opinion Estrategia Robot

Nuevo comentario
 

Me gustaria saber opiniones a la visa de estos resultados periodo 01/01/2015 a 01/06/17 GBPUSD 2M.

 
Miguel32:

Me gustaria saber opiniones a la visa de estos resultados periodo 01/01/2015 a 01/06/17 GBPUSD 2M.


A mi lo que me gustaría es poder descifrar algo de lo que ahí pone...no se ve un mojón, compañero.

 
Miguel Angel Vico Alba:

A mi lo que me gustaría es poder descifrar algo de lo que ahí pone...no se ve un mojón, compañero.

Lo siento

.
 
Ahora si se ve ;-)
 
Miguel32:
Ahora si se ve ;-)

No tiene mala pinta. No obstante mi consejo es que hagas pruebas de estrés y te asegures que no es una sobreoptimización.

Saludos y suerte!

 
La optimización se hizo solo sobre el año 2015 y para comprobar la solidez de la estrategia le di más recorrido para comprobar los resultados fuera de la optimización.
 

Pones 3 mil y en dos años te devuelve 1 millón y pico?? :D

Me ofrezco a examinar la solidez de la estrategia, me la explicas y te hago los análisis que quieras.

Todo sea por ayudar hombre! jaja

 
Imanol Salazar Garcia:

Pones 3 mil y en dos años te devuelve 1 millón y pico?? :D

Me ofrezco a examinar la solidez de la estrategia, me la explicas y te hago los análisis que quieras.

Todo sea por ayudar hombre! jaja

La estrategia la desconozco por qué es un robot del market comprado por lo tanto bloqueado.
Ojalá la conociera ;-).

Solo pido opiniones si os parece bueno o no?

Esos son los datos que me da ni mas ni menos basado en ticks reales no me invento nada.

Gracias.


 
Miguel32:
La estrategia la desconozco por qué es un robot del market comprado por lo tanto bloqueado.
Ojalá la conociera ;-).

Solo pido opiniones si os parece bueno o no?

Esos son los datos que me da ni mas ni menos basado en ticks reales no me invento nada.

Gracias.



En MT4 es fácil hacer robots basados en ticks que sean la polla en cebolla en un BT, hablando alto y claro si me lo permite.

Le aconsejo que trabaje con MT5, donde los BT's son mas "creíbles" y se tienen en cuenta factores como el retraso (latencia), spreads dinámicos, etc...factores que justamente hacen de filtro para detectar y descartar ese tipo de EA's fraudulentos.

Ojo, no estoy diciendo que todos los EA's de MT4 sean malos, solo algunos que están basados exclusivamente en ticks. Como es lógico, un grid o en un martingala, que trabaja en rangos en plan "cada 30 pips abre una operación"...ahí lógicamente no hay trampa ni cartón.

En MT4 para salir de dudas no le queda otra que alquilarlo y ponerlo en una demo para ver que hace en vivo.

 
Miguel Angel Vico Alba:

En MT4 es fácil hacer robots basados en ticks que sean la polla en cebolla en un BT, hablando alto y claro si me lo permite.

Le aconsejo que trabaje con MT5, donde los BT's son mas "creíbles" y se tienen en cuenta factores como el retraso (latencia), spreads dinámicos, etc...factores que justamente hacen de filtro para detectar y descartar ese tipo de EA's fraudulentos.

Ojo, no estoy diciendo que todos los EA's de MT4 sean malos, solo algunos que están basados exclusivamente en ticks. Como es lógico, un grid o en un martingala, que trabaja en rangos en plan "cada 30 pips abre una operación"...ahí lógicamente no hay trampa ni cartón.

En MT4 para salir de dudas no le queda otra que alquilarlo y ponerlo en una demo para ver que hace en vivo.

Este corre en MT5, No es un sistema scalping y según veo no emplea martingala y tiene un filtro horario que hace que solo abra posiciones de 22:00 a 23:00h y la latencia en el BT empleo latencia de 55ms que es valor que tengo.

De momento lo tengo corriendo en demo pero a la vista de los resultados creo que finalmente habrá que operar en real.

:-) Gracias por las opiniones
Nuevo comentario