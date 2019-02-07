NO PUEDO AGREGAR UNA SEÑAL CON MT4
Hola tengo un grabe problema ,las ayudas y tutoriales de WWW.MQL5.COM SON UN DESPROPOSITO.
Por mas que hablen de esto y aquello todos los tutoriales y ayudas no van orientadas a la realidad. (Siempre pasa lo mismo).
Tengo un problemas para agregar señales FREE,ya tengo todo sincronizado,Servidor por un año,Señales ,Expertos y graficos emigrados. Pero
cuando quiero agregar una señal y no puedo,el tutorial solo habla de MT5 y sale una pestaña que pone SIGNAL, y como es evidente en MT4 no es asi.
No puedo agregarme a la señal desde la pestaña que aparecenen MQL5 que dice "empezar a copiar" yo cliko ahí pero nunca llega a cargar a mi plataformal.Tampoco es como el tutorial que aparece en MT4.
¿Alguien sabe como agregarse a una señal FREE? Muchas gracias.
cuando quiero agregar una señal y no puedo,el tutorial solo habla de MT5 y sale una pestaña que pone SIGNAL, y como es evidente en MT4 no es asi.
Pestaña "Señales" en MT4 recién instalado y sin estar registrado en MQL5.community.
Una vez se clickea en el parrafo azul "sin conectar....", te lleva a la web, donde estando logueado y con la señal delante, deberías ver un botón de suscribirte y seguir los pasos con MT4 abierto.
Haciendo todo esto ¿que problema dices tener?
cuando quiero agregar una señal y no puedo,el tutorial solo habla de MT5 y sale una pestaña que pone SIGNAL, y como es evidente en MT4 no es asi.
Pestaña "Señales" en MT4 recién instalado y sin estar registrado en MQL5.community.
Una vez se clickea en el parrafo azul "sin conectar....", te lleva a la web, donde estando logueado y con la señal delante, deberías ver un botón de suscribirte y seguir los pasos con MT4 abierto.
Haciendo todo esto ¿que problema dices tener?
Este es lo que aparece en un broker herramientas 1.png
y esto otro herramientas 2.png broker
problema sin resolver
Este es lo que aparece en un broker herramientas 1.png
y esto otro herramientas 2.png broker
problema sin resolver
Pues amigo, es muy simple...tu broker no admite señales, como muchos otros.
Ponte en contacto con ellos o mira bien en la web (normalmente lo suelen especificar), y asegurarte de que es así.
¿Solución? Cambia de broker.
Tanto "criticar" a MetaQuotes que si los tutoriales, blablabla....y al final resulta que no sabes ni lo que has contratado...si es queeee!! XDSaludos y suerte!
Pues amigo, es muy simple...tu broker no admite señales, como muchos otros.
Ponte en contacto con ellos o mira bien en la web (normalmente lo suelen especificar), y asegurarte de que es así.
¿Solución? Cambia de broker.
Tanto "criticar" a MetaQuotes que si los tutoriales, blablabla....y al final resulta que no sabes ni lo que has contratado...si es queeee!! XDSaludos y suerte!
Criticare todo lo que pueda a una web que tiene un soporte malo. Eso es cosa de metatrader no del broker.
Criticare todo lo que pueda a una web que tiene un soporte malo. Eso es cosa de metatrader no del broker.
https://www.mql5.com/es/contact
buenos dias, tengo una duda, ¿para que las señales se puedan ejecutar en mi cuenta debo permanecer con el metatrader abierto y la computadora encendida?
buenos dias, tengo una duda, ¿para que las señales se puedan ejecutar en mi cuenta debo permanecer con el metatrader abierto y la computadora encendida?
No.
Buenas tardes, contrate la señal ALESTOURA TRADING desde el 28 de enero y mi cuenta no ha copiado ninguna señal. En MT4 del computador me aparece vinculada pero no me copia la señal. No se que esta mal configurado. Alguien tiene un paso a paso de que hay que configurar o como hacer para que funcione? Escribí al contacto de MQL5 y me dicen que para aspectos técnicos vaya al foro. que ellos solo están para problemas con los pagos.
Gracias
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Hola tengo un grabe problema ,las ayudas y tutoriales de WWW.MQL5.COM SON UN DESPROPOSITO.
Por mas que hablen de esto y aquello todos los tutoriales y ayudas no van orientadas a la realidad. (Siempre pasa lo mismo).
Tengo un problemas para agregar señales FREE,ya tengo todo sincronizado,Servidor por un año,Señales ,Expertos y graficos emigrados. Pero
cuando quiero agregar una señal y no puedo,el tutorial solo habla de MT5 y sale una pestaña que pone SIGNAL, y como es evidente en MT4 no es asi.
No puedo agregarme a la señal desde la pestaña que aparecenen MQL5 que dice "empezar a copiar" yo cliko ahí pero nunca llega a cargar a mi plataformal.Tampoco es como el tutorial que aparece en MT4.
¿Alguien sabe como agregarse a una señal FREE? Muchas gracias.