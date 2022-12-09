Desgraciados hackers están acabando también las cuentas en Ninjatrader!!!
Hola a todos! Estaba leyendo algunos post de quejas sobre un software malicioso en MT4 y ya he visto muchos casos, pero note unos pocos que ya comienzan a hacer sus denuncias porque una especie de hack entra a las cuentas en Ninjatrader para accionar de la misma manera que en MT4. Abrir y cerrar desquiciadamente oficios que exponen las cuentas a la pérdida total!!! Alguien puede explicar esto! No veía semejante problema desde el colapso de MT4 en 2010!!! Tengan cuidado con lo que descargan en sus pc y busquen la manera de tener su cuenta lo más segura posible
Has creado esta cuenta en mql5 hace 1 hora y has publicado esto hace 1 hora, mi pregunta: ¿Has creado la cuenta solo para publicar esto? :/
Y ya que me pongo opinaré sobre el hacking, creo que no tiene tanto que ver con la plataforma que uses sino con el pc que usas y los sistemas de seguridad que tenga ese pc.
Las plataformas son seguras en lo que les pertoca, tienen registros de usuario y transmisión de información bastante bien codificada, pero si tu pc tiene malware y cuando navegas por internet escribes el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de trading, el hacker puede tener acceso a esos datos por varias vias.
Es recomendable que el pc desde el que nos conectamos a nuestra cuenta de trading tenga revisiones periodicas con antivirus y que no se use para navegar demasiado por webs de dudosa seguridad.
También que cuidemos bien de donde escribimos nuestros datos de registro de la cuenta.
Y ya para rematar, que cada determinado tiempo renoveis las contraseñas de acceso.
Desde luego es un tema importante,
saludos.
Hola Imanol Salazar Garcia, si abrí una cuenta solo para publicar porque me dijeron que mql5 es uno de los mejores foros forex que existe, respecto a lo que comentas yo también lo considere, pero un trade experimentado me dijo, que existen algunos EA que descargan un DLL que no es seguro creo que allí estuvo el problema aparentemente el EA estaba defectuoso perdí mi dinero y ahora tengo que cerrar esa cuenta y asegurarme que mi pc este totalmente protegida.
Gracias por comentar.
Yo programo en mt5 y en esta plataforma a no ser que actives esa función expresamente, no permite a los EA descargar DLL. La verdad es que si, si el EA tuviese vía libre para descargar ese tipo de archivos se podrían hacer muchas cosas malintencionadas ... desconozco si en mt4 o en ninjatrader se puede, pero como te digo en mt5 por eso puedes estar mas tranquilo ya que por defecto viene desactivado.
Efectivamente, y en MT4 es EXACTAMENTE igual. Saludos.
